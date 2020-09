Jerzy Brzęczek: Mamy swój plan na piątkowy mecz z Holandią

Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej przed piątkowym meczem polskiej kadry z Holandią został zapytany o absencję Roberta Lewandowskiego. - Uznaliśmy, że teraz jest najlepszy moment, aby Robert mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach. Tym bardziej że przed nim i przed nami kolejny intensywny sezon, który zakończą jakże ważne dla nas mistrzostwa Europy. Lewandowski pozostaje oczywiście kluczowym zawodnikiem naszej reprezentacji, jej kapitanem, ale w meczach Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną będziemy musieli poradzić sobie bez niego. Nie będzie łatwo go zastąpić, bo to zawodnik klasy światowej - ocenił trener reprezentacji Polski cytowany przez portal "Łączy nas piłka".

REKLAMA

Zobacz wideo Piątek czy Milik? Na kogo powinien postawić Brzęczek? [Sekcja Piłkarska #61]

Brzęczek: "Uznaliśmy, że to najlepszy moment, aby Robert mógł odpocząć"

- Mamy jednak w odwodzie dwóch innych świetnych napastników. Zarówno Arkadiusz Milik, jak i Krzysztof Piątek pokazują wielki potencjał w swoich klubach. Na pewno dadzą z siebie wszystko również na tym zgrupowaniu i będą chcieli wykorzystać swoją szansę - wskazał Brzęczek.

Selekcjoner ocenił też sytuację reprezentacji Polski przed piątkowym spotkaniem. - W dobrym stylu zakończyliśmy eliminacje mistrzostw Europy i chcielibyśmy ten poziom kontynuować. Jednak mieliśmy na zgrupowaniu mało czasu na przygotowania przed piątkowym meczem. Mamy swój plan na piątkowy mecz z Holandią i najważniejsze jest to, aby go zrealizować, pokazać wielką wolę walki, determinację. Wtedy będziemy mieli satysfakcję - ocenił Jerzy Brzęczek.

"Holandia będzie jednym z faworytów do medalu na Euro"

Brzęczek odniósł się także do kontuzji, które przytrafiły się kilku zawodnikom rywali - m.in. Mathijsowi de Ligtowi i Stefanowi de Vrijowi. - To niczego nie zmienia. Holendrzy dysponują takim potencjałem, że jedna czy druga kontuzja nie zabierze im jakości - stwierdził. - Wiemy, jak Holandia lubi grać ofensywnie i widowiskowo. Ma zresztą do takiego stylu gry znakomitych piłkarzy, którzy są świetnie wyszkoleni technicznie. Moim zdaniem Holandia będzie jednym z faworytów do medalu na Euro, w piątek czeka nas bardzo trudne spotkanie - powiedział Brzęczek. Mecz Holandii z Polską odbędzie się w piątek 4 września na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20:45.

Przeczytaj także: