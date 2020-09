Polsat Sport ogłosił, kto skomentuje mecz Holandia - Polska

Piłkarska reprezentacja Polski 4 września wróci na boisko po 290 dniach przerwy. Zawodnicy Jerzego Brzęczka zagrają z Holandią po raz pierwszy od wygranego spotkania eliminacji do przełożonych na 2021 rok mistrzostw Europy ze Słowenią (3:2).

Polsat podał, kto skomentuje mecz Polska - Holandia

Mecze z Holandią w Amsterdamie oraz Bośnią i Hercegowiną w Zenicy relacjonować będzie telewizja Polsat Sport. Ujawniono, że to pierwsze spotkanie z Holandii skomentuje Bożydar Iwanow, a reporterem będzie Marcin Feddek.

W środę reprezentanci Polski otrzymali wyniki testów na koronawirusa - wszystkie negatywne. Jerzy Brzęczek będzie miał do dyspozycji wszystkich powołanych piłkarzy, oprócz Przemysława Frankowskiego i Adama Buksy, którzy nie otrzymali zgody ze strony klubu na przylot do Polski, a także Damiana Kądziora, który ma problemy z kolanem. Zabraknie także Roberta Lewandowskiego, który po wygraniu Ligi Mistrzów, dostał zgodę od selekcjonera polskiej kadry, aby nie pojawił się na pierwszym zgrupowaniu po okresie pandemii.

- Choć podczas tych 120 minut nikomu nie można było odmówić energii, zaangażowania i wytężonej pracy, a nie jeden kadrowicz musiał podnosić drugiego z murawy, to dało się też odczuć, że piłkarze dawno już ze sobą nie grali. Ujmując to inaczej - piłka do bramek za często nie wpadała, a akcje kończyły się nijak, czyli bez strzeleckich akcentów. Trochę tak jakby piłkarze bardziej szukali i uczyli się swojej roli, niż brali udział w znanym im przedstawieniu - pisał o ostatnim treningu Polaków przed wylotem do Holandii dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski.

Wśród Holendrów zabraknie dwóch podstawowych środkowych obrońców Mathijsa de Ligta i Stefana de Vrija. Trener rywali Polaków, Dwight Lodeweges najprawdopodobniej będzie musiał zatem postawić na duet Virgil Van Dijk (Liverpool) i Nathan Ake (Manchester City). Mecz Holandii z Polską odbędzie się w piątek 4 września na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20:45.

