PZPN zaprezentował nowe koszulki reprezentacji Polski. Cena oderwana od rzeczywistości

"Polski Związek Piłki Nożnej z wielką radością i dumą prezentuje najnowszy model koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski, w którym drużyna narodowa wystąpi już 4 września w meczu z Holandią. Klasyczny, wyrazisty, z godłem narodowym w centralnej części, nawiązujący stylem do niezapomnianych dla polskiej piłki lat 70. i 80. Wierzymy, że będzie inspirować naszych zawodników do kolejnych wielkich zwycięstw" - czytamy na stronie laczynaspilka.pl. Nowe stroje kadry, wykonane w stylu retro, trafiły do sprzedaży 1 września.

PZPN zaprezentował nowe stroje reprezentacji Polski. Cena może zaskoczyć

Firma Nike, która odpowiada za stroje i wyposażenie polskiej kadry, przygotowała trzy warianty koszulek domowych (białych z czerwonym kołnierzykiem) i wyjazdowych (czerwonych z białym kołnierzykiem). Pierwszy z nich, Vapor, to model w 100 proc. odpowiadający temu, w którym występują piłkarze. Drugi model to model Stadium, zapewniający przewiewność i dający poczucie ochłody dzięki wykorzystaniu technologii Dri-FIT. Trzecim modelem jest model TOP, najsłabszy jakościowo.

O ile koszulki retro mogą okazać się dobrym pomysłem i wywołać zadowolenie kibiców, o tyle tego zadowolenia nie wywoła z pewnością ich cena. Model Vapor, najlepszy z dostępnych, będzie kosztował aż 569 zł. Za replikę, czyli koszulkę gorszej jakości, zapłacić trzeba będzie natomiast 379 zł.

