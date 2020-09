Tak strzela Wojciech Szczęsny na treningu reprezentacji. Aż oznaczył Pirlo [WIDEO]

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Kadrowicze powołani przez Jerzego Brzęczka odbyli już pierwszy trening. Brylował na nim m.in... Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny pokazał "wewnętrznego Pirlo"

Bramkarz na co dzień występujący w Juventusie postanowił potrenować nie tylko bronienie, ale także strzelanie. Strzelanie, które wyszło mu całkiem nieźle - po jednym uderzeniu Szczęsnego piłka wpadła do bramki idealnie pod poprzeczką, czym 30-latek pochwalił się na Instagramie. - Tydzień treningów z nowym trenerem i pokazałem swojego wewnętrznego Andreę Pirlo - napisał Szczęsny i oznaczył nowego trenera Juventusu. Bramkarz nawiązał w ten sposób do swojego nowego szkoleniowca w Turynie, którym od niedawna jest właśnie wspomniany Pirlo, który w trakcie kariery piłkarskiej słynął z perfekcyjnych rzutów wolnych.

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania Ligi Narodów. 4 września zmierzy się w Amsterdamie z Holandią, a trzy dni później zagra z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Obydwa mecze zaplanowane zostały na godz. 20:45.

