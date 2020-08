Jest decyzja ws. gry Kądziora w meczach Ligi Narodów. PZPN wydał komunikat

Zobacz wideo Damian Kądzior o trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu: To wyglądało jak koniec świata

W meczach z Holandią (4 września ) i Bośnia i Hercegowiną (7 września) kadra Jerzego Brzęczka będzie musiała sobie radzić bez Damiana Kądziora, nowego gracza Eibar. Powodem jest uraz kolana, o którym wspominał w poniedziałek po południu selekcjoner Brzęczek podczas konferencji prasowej. - Kolejnym graczem, co do którego nie mamy pewności jest Damian Kądzior. On ma problemy z kolanem, czekamy na raport dr. Jacka Jaroszewskiego w tej kwestii. Na razie nie planujemy kolejnych powołań. Jeśli jednak ktoś jeszcze nam odpadnie, to przedyskutujemy tę kwestię - zakończył trener.

REKLAMA

Kądzior opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. "Zawodnik przeszedł badania obrazowe kolana"

Okazało się, że uraz jest na tyle poważny, że uniemożliwi Kądziorowi występy w najbliższych meczach LN. Portal laczynaspilka.pl poinformował, że pomocnik wyjechał już ze zgrupowania. - Damian Kądzior opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Zawodnik przeszedł badania obrazowe kolana i po konsultacji z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim zadecydowano o potrzebie kilkudniowego leczenia - możemy przeczytać na oficjalnym portalu poświęconym sprawom reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek nie zdecydował się na powołanie w miejsce Kądziora innego gracza.

Przeczytaj także: