Czesław Michniewicz ogłosił powołania do kadry U-21. Wielka rywalizacja na pozycji bramkarza

Czesław Michniewicz ogłosił we wtorek listę powołań na wrześniowe mecze eliminacji do mistrzostw Europy U-21. Polacy po pięciu spotkaniach są na drugim miejscu w grupie, tracąc cztery punkty do liderującej Rosji, która jednak rozegrała jedno spotkanie więcej. Dlatego wrześniowe mecze będą bardzo ważne w kwestii awansu, bo tylko pierwsze miejsce daje bezpośredni awans do turnieju finałowego. Jeśli drużyna Michniewicza zajmie drugie miejsce, będzie walczyć w dodatkowym turnieju kwalifikacyjnym.

W powołaniach, które ogłosił we wtorek Czesław Michniewicz, uwagę zwraca przede wszystkim doskonała obsada w bramce. Każdy z trzech powołanych bramkarzy może znaleźć się w pierwszym składzie. Chodzi konkretnie o Marcina Bułkę, Kamila Grabarę i Radosława Majeckiego. Nie zabraknie także piłkarzy, którzy w ostatnim sezonie bardzo dobrze pokazali się na boiskach polskiej ekstraklasy, w tym m.in. Robert Gumny, Karol Fila, Tymoteusz Puchacz czy Maciej Rosołek.

Kadra powołana przez Czesława Michniewicza:

Bramkarze : Marcin Bułka (Paris Saint-Germain), Kamil Grabara (Liverpool FC), Radosław Majecki (AS Monaco)

: Marcin Bułka (Paris Saint-Germain), Kamil Grabara (Liverpool FC), Radosław Majecki (AS Monaco) Obrońcy : Karol Fila (Lechia Gdańsk), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Robert Gumny (Lech Poznań), Mateusz Hołownia (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (MSK Żilina), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze)

: Karol Fila (Lechia Gdańsk), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Robert Gumny (Lech Poznań), Mateusz Hołownia (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (MSK Żilina), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze) Pomocnicy : Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Mateusz Bogusz (Leeds United FC), Patryk Dziczek (US Salernitana 1919), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Marcin Listkowski (Pogoń Szczecin), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Przemysław Płacheta (Norwich City FC), Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Bartosz Slisz (Legia Warszawa)

: Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Mateusz Bogusz (Leeds United FC), Patryk Dziczek (US Salernitana 1919), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Marcin Listkowski (Pogoń Szczecin), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Przemysław Płacheta (Norwich City FC), Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Bartosz Slisz (Legia Warszawa) Napastnicy: Bartosz Białek (VfL Wolfsburg), Patryk Klimala (Celtic FC), Maciej Rosołek (Legia Warszawa), Paweł Tomczyk (Stal Mielec)

