UEFA zaakceptowała nową procedurę eliminacji do MŚ 2022 w Katarze! Trudne zadanie przed reprezentacją Polski!

W czwartek opublikowano oficjalny dokument, w którym ustalono zasady eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. Kluczowa zmiana jaka zapadła dotyczy zasad ustalania koszyków przed losowaniem grup. Zespoły zostaną przypisane do poszczególnych koszyków na podstawie pozycji w rankingu FIFA, ale już po zakończeniu rozgrywek Ligi Narodów.

To zła informacja dla reprezentacji Polski, która aktualnie zajmuje 13. miejsce spośród europejskich reprezentacji. Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA oznacza, że zespół Jerzego Brzęczka potrzebuje sukcesu w Lidze Narodów, aby móc myśleć o rozstawieniu w pierwszym koszyku, gdzie znajdzie się najlepszych dziesięć drużyn. Do 10. w tym zestawieniu Niemców, traci aktualnie 43 punkty.

Zadanie przed Polakami jednak niezwykle trudne. Jeśli reprezentacja Polski chce być rozstawiona w pierwszym koszyku w eliminacjach, musi wyjść z grupy, w której rywalizować będzie z Holandią i Włochami. Pocieszający może być fakt, że w przypadku awansu do finałów Ligi Narodów, turniej zostanie rozegrany w Polsce, bo do jego organizacji zgłosiły się Polska, Holandia i Włochy, a tylko jedna z tych drużyn znajdzie się w turnieju finałowym tych rozgrywek.

55 zespołów, rozstawionych w sześciu koszykach (5 koszyków po 10 zespołów plus ostatni koszyk z 5 zespołami) zostanie rozlosowanych do dziesięciu grup (5 grup po 6 zespołów i 5 grup po 5 zespołów). Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio na mistrzostwa świata, a zespoły z drugich miejsc, do których dołączą dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny w Lidze Narodów, które odpadły z eliminacji, stworzą trzy ścieżki w fazie play-off. Zwycięzca każdej z nich wystąpi na mundialu w Katarze w 2022 roku.

Europejskie eliminacje do mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku mają odbywać się od marca do listopada 2021 roku. Z kolei faza play-off odbędzie się w marcu 2022 roku i dopiero po niej poznamy komplet 13 europejskich reprezentacji, które wystąpią na mundialu.

