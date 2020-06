Boniek znów zaczepił Krychowiaka. Celna riposta reprezentanta Polski

Zbigniewa Bońka w Boże Ciało wzięło na wspominki. W czwartek na Twittera wrzucił kilka archiwalnych zdjęć. "Heh Grzegorz Krychowiak, jeszcze Ciebie nawet w projektach nie było" - napisał Boniek pod swoim zdjęciem z lat dawno minionych. Na odpowiedź nie musiał czekać długo. "Dobór krawata do wąsa i czupryny jest warty podkreślenia" - napisał Krychowiak, który znany jest ze swojego zamiłowania do mody (więcej tutaj).

Zobacz wideo Krychowiak vs tradycyjna polska kuchnia: "Nie smakuje tak jak w domu"

Boniek często zaczepia Krychowiaka

To nie pierwszy raz, kiedy Zbigniew Boniek na Twitterze zaczepia akurat Grzegorza Krychowiaka. Podobnie było np. w marcu, kiedy wywołał go do podbijania piłki. Na przemian: raz prawą, raz lewą, potem dwa razy prawą, dwa razy lewą, następnie trzy razy prawą, trzy razy lewą, i tak do pięciu powtórzeń. Krychowiak oczywiście wyzwanie przyjął. - Musi pan prezes wiedzieć, że rozmiar w życiu ma znaczenie - napisał pod filmem, na którym żongluje dużą piłką gimnastyczną.

