PiS chce uhonorować wybitnego reprezentanta Polski. "Nie budzi żadnych kontrowersji"

- To postać wybitna. Wzór do naśladowania dla młodych ludzi - mówi radny Dariusz Piwoński, którego cytuje "Super Express". - Pomimo niewątpliwych sukcesów sportowych, Władysław Żmuda jest człowiekiem niezwykle skromnym. Ma ogromny szacunek wśród kibiców Śląska Wrocław, którzy są dumni, że taki zawodnik grał w klubie i zdobywał z nim trofea - dodaje.

Radny PiS: Kandydatura Władysława Żmudy nie budzi żadnych kontrowersji

To właśnie Piwoński jest autorem pomysłu, by Żmuda został honorowym obywatelem Wrocławia. Ale podpisują się pod tym też inni radni PiS. - Kandydatura Władysława Żmudy nie budzi żadnych kontrowersji i dobrze się kojarzy wrocławianom. Miał on swój wkład w budowę marki Śląska Wrocław, został też wybrany do "11" stulecia reprezentacji Polski w piłce nożnej - mówi Onetowi Michał Kurczewski, przewodniczący klubu PiS we wrocławskiej radzie.

Żmuda, który urodził się w Lublinie, był wybitnym reprezentantem Polski, z kadrą zdobył dwa razy trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Był też mistrzem Polski, m.in. właśnie ze Śląskiem Wrocław, z którym 1977 roku dotarł też do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów.

"To ważne, aby taką postać uhonorować bez niepotrzebnych partyjnych wojenek"

Komisja nominacyjna rady miejskiej zbiera się w środę. To ona podejmie decyzję, czy Żmuda zostanie honorowym obywatelem. "Super Express" donosi, że radni z innych ugrupowań raczej nie powinni storpedować tego pomysłu. - To ważne, aby taką postać uhonorować bez niepotrzebnych partyjnych wojenek - czytamy.

