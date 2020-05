Tak teraz wygląda Arkadiusz Reca! Nie do wiary. Terminator

Arkadiusz Reca nie miał łatwego początku w Serie A. Atalanta Bergamo kupiła go z Wisły Płock za prawie cztery miliony euro, ale 24-latek nie przebił się w zespole Gian Piero Gasperiniego. Dlatego w sierpniu 2019 roku trafił na wypożyczenie do SPAL, gdzie rozegrał już 19 spotkań i miał dwie asysty. Z meczu na mecz robił postępy, a Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, cały czas w niego wierzył i motywował do jeszcze cięższej pracy. Podziałało, a najlepszym tego dowodem jest to zdjęcie:

Arkadiusz Reca popracował nad sylwetką

Dla porównania wrzucimy tu zdjęcie Arkadiusz Recy z jednego ze zgrupowań reprezentacji Polski. Metamorfozę widać już na pierwszy rzut oka, nawet pod reprezentacyjnym dresem:

FOT. KUBA ATYS

Arkadiusz Reca rozegrał już 8 meczów w reprezentacji Polski. Jego wypożyczenie do SPAL obowiązuje do końca tego sezonu, a kontrakt z Atalantą do 30.06. 2022 roku.