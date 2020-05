Jerzy Brzęczek może jeszcze odmłodzić kadrę. Wymienił piłkarzy, których obserwuje

Jerzy Brzęczek obserwuje Michała Karbownika i Mateusza Wieteskę w celu włączenia ich do reprezentacji Polski. Zaplanowane na marzec mecze towarzyskie drużyny narodowej miały być sprawdzianem dla piłkarzy.

- Chcieliśmy go sprawdzić. Jestem ciekawy, jak będzie prezentować się po przerwie związanej z koronawirusem. Mam nadzieję, że szum medialny nie będzie mu przeszkadzać w rozwijaniu umiejętności - powiedział o Michale Karbowniku selekcjoner - Nie otrzymał powołania, ale jest w kręgu naszych zainteresowań - dodał o Mateuszu Wietesce.

Jerzy Brzęczek chce młodych piłkarzy Legii Warszawa

- Gdyby doszło do meczów marcowych, zostałby powołany. Powiem więcej, w meczu z Ukrainą zagrałby w pierwszym składzie. Taki był plan, żeby sprawdzić jego predyspozycje - dodał o Michale Karbowniku Jerzy Brzęczek.

Reprezentacja Polski do połowy czerwca 2020 roku miała rozegrać cztery mecze towarzyskie. Do spotkań nie doszło z powodu ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. W marcu miały być rozegrane dwa mecze, 27 marca z Finlandią we Wrocławiu oraz 31 marca z Ukrainą w Chorzowie.

W ostatnim czasie PZPN przedłużył kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2022 roku. Obecny trener poprowadzi drużynę narodową podczas jesiennych meczów Ligi Narodów oraz meczów mistrzostw Europy, które zostały przełożone na 2021 rok.

- Wiemy, że są elementy do poprawy. Jednak podczas eliminacji nasza kadra rozwijała się, rosła w siłę. Mimo tego, że nie wygraliśmy, pokazały to już mecze w Lidze Narodów. Były dla mnie momenty bardzo ważne w budowaniu tej drużyny i utwierdzały mnie w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Uważam, że z połączenia drużyny i sztabu szkoleniowego powstała ciekawa ekipa - powiedział Jerzy Brzęczek.