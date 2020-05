Thiago Cionek zdradził sekret formy Roberta Lewandowskiego. "Sam mi mówił"

Robert Lewandowski imponuje w tym sezonie wysoką formą. W samej tylko Bundeslidze strzelił 27 goli w 25 meczach. We wszystkich rozgrywkach ma 41 trafień w 35 spotkaniach. Jest liderem klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej i walczy o tytuł najskuteczniejszego w Europie. Jego kolega z reprezentacji Polski Thiago Cionek został zapytany przez ESPN o sekret formy Lewandowskiego. Obrońca stwierdził, że sukcesy napastnika wynikają ze specjalnej diety ułożonej przez jego żonę, Annę Lewandowską.

Sekret formy Lewandowskiego? Specjalna dieta

- Robert powiedział mi kiedyś, że jego kariera nabrała rozpędu, gdy zmienił to, co jadł. Dzięki nowej diecie wszedł na szczyt w Bayernie i w reprezentacji - przyznał Cionek. Dodał, że Lewandowski jako perfekcjonista ściśle przestrzega diety przygotowanej przez żonę. - W dniu meczu na śniadanie je zawsze tuńczyka. Razem z Anią unikają glutenu i laktozy. Je także dużo warzyw i awokado, a w dniu po meczu pudding ryżowy - wymienił Cionek, występujący we włoskim SPAL.

34-letni obrońca przyznał, że Lewandowski chętnie dzieli się wiedzą z zakresu odżywiania z kolegami z drużyny.

