Oficjalnie: Jerzy Brzęczek podpisał nowy kontrakt! Znane szczegóły umowy

Wyjaśniła się przyszłość Jerzego Brzęczka w reprezentacji Polski. PZPN podjął decyzję o przedłużeniu wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu selekcjonera. Nowa umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 roku. – Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku, bo mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji - przyznał Zbigniew Boniek, cytowany przez portal Łączy Nas Piłka.

Co ciekawe, w kontrakcie pojawiły się dwie klauzule. Pierwsza z nich zakłada możliwość rozwiązania umowy w sierpniu 2021 roku. - Wówczas kończy się moja kadencja na stanowisku prezesa PZPN i chciałbym, aby nowe władze federacji miały możliwość podjęcia autonomicznej decyzji odnośnie dalszej pracy selekcjonera - Boniek.

Druga klauzula dotyczy możliwości przedłużenia kontraktu do 31 grudnia 2022 roku. Ewentualne przedłużenie do tego czasu uzależnione będzie jednak od wyników uzyskanych w Euro 2021 oraz kwalifikacjach MŚ 2022.