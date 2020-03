junk92508 8 minut temu Oceniono 1 raz 1

Założymy się że Euro 2020 jednak przesuną lub nie będzie?



Albo chociaż będą grali przy pustych trybunach?



Przy tym co się wyrabia nie ma szans by do czerwca się uspokoiło...



Za miesiąc w większości krajów Europy Zachodniej będzie teraz to co we Włoszech...



Za dwa miesiące to samo będzie we wszystkich krajach UEFA...