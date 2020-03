Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce! - Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których szczegółowa definicja znajduje się w ustawie - powiedział na specjalnej konferencji prasowej.

Oznacza to, że wszystkie imprezy w Polsce powyżej 999 osób odbędą się bez udziału kibiców. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński poinformował jednak, że jeśli imprezy mają się odbywać bez publiczności, to wojewodowie "mają być elastyczni" w tej kwestii. Co oznacza, że wydarzenia powinni się jednak odbywać.

Ma to także wpływ na najbliższe dwa mecze reprezentacji Polski, które odbędą się bez udziału publiczności. - Mecze Polski z Finlandią we Wrocławiu i Polska Ukraina w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji (TVP1) - napisał Sawicki na Twitterze.

Polacy zmierzą się 27 marca z Finlandią, 31 marca z Ukrainą. W czerwcu mamy zaś zagrać z Rosją, a drugim czerwcowym przeciwnikiem okazała się Islandia, z którą zespół Jerzego Brzęczka zagra 9 czerwca