olal.bana.gw pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

De Gea i Courtois maja co troche "smieszne" wpadki przez co rownaja w dol do Fabisia. Fabis do dzisiaj uczy sie na bramkarza. Ciezko idzie chlopakowi, moze to cos z glowka jak mowi Seaman.