"Włosi odetchnęli z ulgą. Uniknęli Portugalii, Anglii i Niemiec" - ucieszyła się po losowaniu Ligi Narodów "La Gazetta dello sport", która jesienną rywalizację z Polską, Bośnia i Hercegowiną oraz Holandią ocenia optymistycznie. Tak samo, jak trener Włochów Roberto Mancini.

Włosi: To przyjemność grać przeciw Polsce

- To dobra grupa, choć z innej też bym się cieszył. Siłę drużyn w niej grających będzie można ocenić po Euro 2020. Na razie skupiamy się na tym turnieju. Po nim będziemy myśleć o Lidze Narodów. Może sprawdzimy w niej kilku młodszych graczy. Faworytami jesteśmy my i Holendrzy - wyznał w rozmowie z włoskimi dziennikarzami. W wywiadzie dla TVP Sport dodał natomiast, że na starcie z biało-czerwonymi się cieszy.

- Dla nas to przyjemność grać przeciw Polsce. Macie piękne stadiony, dobrych technicznych piłkarzy. Często oglądam ich w Serie A, dlatego uważam, że to będą trudne mecze - oznajmił trener drużyny, która w poprzedniej edycji Ligi Narodów zremisowała u siebie (1:1) i pokonała w Chorzowie ekipę Jerzego Brzęczka (1:0).

Warto jednak podkreślić, że włoskie media wiele miejsca losowaniu nie poświęcają. Skupiają się na swoich problemach, czyli koronawirusie i tym czy kolejne mecze Serie A odbędą się zgodnie z planem, a jeśli tak to czy z udziałem publiczności oraz sprawie problemów zdrowotnym mamy Cristiano Ronaldo. Piłkarz poleciał do Funchal po tym jak dowiedział się, że miała wylew.

Trener Holandii: Nie chciałem grać przeciwko Polsce

Holendrzy po losowaniu zwracają uwagę na dobrą passę, którą ich drużyna ma starciach z Polakami.

"Holandia nie przegrała z Polską od 8 meczów. Lepszy bilans ma tylko z Cyprem, Węgrami, Luksemburgiem i Finlandią" - pisze portal Nu.nl. Dodaje, że wszyscy rywale, z którymi zagrają “Oranje” dysponują znakomitymi napastnikami, liderami rozgrywek. "Włosi mają Ciro Immobile, który w 26 meczach w tym sezonie strzelił dla Lazio 27 goli i prowadzi w klasyfikacji ligowych strzelców Serie A. Edin Dżeko z Bośni i Hercegowiny ma ich we Włoszech trochę miej, ale za to jest dla Romy kluczowym graczem. Polska gwiazda, czyli Robert Lewandowski to lider strzelców Bundesligi" - wyliczają dziennikarze portalu.

Trener Holendrów Ronald Koeman, który ze swoją ekipą po wygraniu fazy grupowej poprzedniej Ligi Narodów (rywalizował z Francją i Niemcami) pojechał na turniej finałowy wygrywając w nim z Anglią i przegrywając z Portugalczykami, cieszył się, że trafił na nowych rywali.

- Zaletą tej grupy jest to, że oprócz Włochów jedziemy do krajów, z którymi dawno nie graliśmy - oznajmił cytowany przez “De Telegraaf”. "Oranje" w XXI wieku z biało-czerwonymi mierzyli się tylko raz. W 2016 roku wygrali towarzyskie starcie w Gdańsku 2:1.

Selekcjoner Holendrów już przed kamerą TVP Sport wyznał jednak, że na biało-czerwonych wolał nie trafiać. - Nie chciałem grać przeciwko Polsce, to silny rywal. Ma strzelającego co tydzień Roberta Lewandowskiego. Nie uważam, że przy takim składzie jesteśmy faworytami tej grupy - oznajmił szkoleniowiec. - Sam pamiętam jakieś mecze z Polakami, w których grałem, ale to było bardzo dawno. Teraz macie już zupełnie inną reprezentację - dodał.

Bośniacy tylko o Holandii i Włochach

"Spodziewamy się spektakularnych meczów z Włochami i Holandią" - napisała na swej stronie internetowej bośniacka gazeta "Dnievni Avaz" ciesząc się z renomowanych rywali. O Polsce jednak wiele w tekście dotyczącym losowania nie było. Dziennikarze cieszyli się, że z ostatniego koszyka dla ich drużyny nie została przez Luisa Figo wyciągnięta Chorwacja. W podobnym tonie losowanie opisały krótko "Nezavisne Noviny" ciesząc się z Włochów i ekipy z kraju tulipanów.

Bośnia i Hercegowina to rywal najmniej Polakom znany. Obie reprezentacja mierzyły się do tej pory tylko 3 razy. Dwa spotkania wygrali Polacy raz był remis. Ostatni mecz odbył się w 2011 roku. Wszystkie te spotkania miały charakter towarzyski. Polacy grali je piłkarzami występującymi w polskiej lidze.

Mecze ligi narodów odbędą się we wrześniu, październiku i listopadzie. Dokładny terminarz powinien być znany niebawem. Nie ma jeszcze też informacji, na jakich stadionach Polska zagra swoje domowe mecze, ale PZPN rozważa m.in. Stadion Śląski. Według naszych informacji chodzi o terminy październikowe i listopadowe.