Polska znów zagra w Dywizji A Ligi Narodów. To nie tyle zasługa piłkarzy, ile powiększenia rozgrywek. Do swej grupy trafi z ostatniego koszyka. To znaczy, że 3 marca podczas losowania w Amsterdamie nie ominie mocnych rywali. Najlepsze drużyny LN mogą liczyć na awans do baraży MŚ 2022.

REKLAMA

W elicie tegorocznej Ligi Narodów miało nas nie być. W pierwszej, historycznej edycji rozgrywek w swoje grupie dywizji A zajęliśmy bowiem ostatnie miejsce. Z dwoma wywalczonymi punktami znaleźliśmy się za Portugalią i Włochami. Wraz z reprezentacjami Niemiec, Islandii i Chorwacji, które też były najgorsze w swoich grupach, spadliśmy do dywizji B. Tyle że we wrześniu 2019 roku Komitet Wykonawczy UEFA zmienił format rozgrywek.

Podział na koszyki przed losowaniem Ligi Narodów 2020/21:

Dywizja A

koszyk 1: Portugalia, Holandia, Anglia, Szwajcaria

koszyk 2: Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy

koszyk 3: Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania, Szwecja

koszyk 4: Chorwacja, Polska, Niemcy, Islandia

Dywizja B

koszyk 1: Rosja, Austria, Walia, Czechy

koszyk 2: Szkocja, Norwegia, Serbia, Finlandia

koszyk 3: Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Północna

koszyk 4: Bułgaria, Izrael, Węgry, Rumunia

Dywizja C

koszyk 1: Grecja, Albania, Czarnogóra, Gruzja

koszyk 2: Macedonia Północna, Kosowo, Białoruś, Cypr

koszyk 3: Estonia, Słowenia, Litwa, Luksemburg

koszyk 4: Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia

Dywizja D

koszyk 1: Gibraltar, Wyspy Owcze, Łotwa, Liechtenstein

koszyk 2: Andora, Malta, San Marino

Losowanie Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć?

Ceremonia rozpocznie się o 18:00. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Dostępny będzie także online live stream w Internecie na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz wideo Flavio Paixao mógł zarabiać dwa razy więcej, ale odmówił.

Polska zarobi ogromnie pieniądze w Lidze Narodów. Gdzie rozegra swoje mecze?

Biało-czerwoni będą losowani z czwartego koszyka. A to oznacza, że PZPN na samym starcie zarobi blisko 10 milionów złotych. Do tego dojdą jeszcze pieniądze ze sprzedaży biletów na trzy domowe spotkania, które na pewno zostaną rozegrane poza Warszawą.