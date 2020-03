Reprezentacja Polski będzie grała w Dywizji A. Znajdzie się w czwartym koszyku wraz z Chorwacją, Niemcami i Islandią. W pierwszym koszyku znalazły się Portugalia, Holandia, Anglia i Szwajcaria, w drugim Belgia, Francja, Hiszpania i Włochy, a w trzecim Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania oraz Szwecja.

Jerzy Brzęczek: Chciałbym zagrać z Anglią

- Dawno nie graliśmy z Anglią. Chcieliśmy zagrać z nią mecz towarzyski, więc może teraz nadarzy się taka okazja - powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport, wskazując rywala, na którego chciałby trafić. Jednocześnie nie ma drużyny, której chciałby uniknąć za wszelką cenę. Jednocześnie selekcjoner reprezentacji Polski twierdzi, że "to dla nas wielka rzecz, że jesteśmy w gronie najlepszych drużyn Europy".

- Wprowadzenie Ligi Narodów to ciekawy pomysł. Mecz o punkty to zawsze coś innego, niż spotkanie towarzyskie, co przeżyliśmy w poprzedniej edycji rozgrywek - stwierdził Brzęczek. Relacja na żywo z losowania Ligi Narodów we wtorek o 18 na Sport.pl.

Mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów odbędą się w terminach:

3-5 września

6-8 września

8-10 października

11-13 października

12-14 listopada

15-17 listopada

Godziny spotkań zaplanowano na 15.00, 18.00 i 20.45.