Robert Lewandowski był bohaterem wtorkowego meczu Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski zaliczył dwie asysty przy golach Serge'a Gnabry'ego oraz zdobył bramkę na 3:0. Niestety, mecz z Chelsea zakończył z kontuzją. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Bayernu Monachium, Polak doznał urazu kolana, który wykluczy go z gry na co najmniej cztery tygodnie.

Napastnik mistrza Niemiec i aktualny lider tabeli strzelców Bundesligi przeszedł dokładnie badania pod okiem klubowego lekarza, Hansa-Wilhelma Muellera-Wohlfartha po powrocie Bayernu z Londynu do Monachium Okazało się, że napastnik doznał urazu kości piszczelowej w okolicach lewego kolana. Jego przerwa w grze potrwa minimum kilka tygodni. W samej Bundeslidze 31-latek opuści cztery starcia z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin i Eintrachtem Frankfurt. Dodatkowo udziału nie weźmie też w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, gdzie rywalem Bayernu będzie Schalke. Na boisku zabraknie go także w rewanżowym starciu z Chelsea. To nie wszystko - Lewandowski nie zagra też w marcowych meczach reprezentacji Polski, która 27.03 zmierzy się z Finlandią, a cztery dni później podejmie Ukrainę.

Selekcjoner reprezentacji Polski zachowuje spokój po kontuzji Lewandowskiego

Jerzy Brzęczek jest jednak przekonany, że kontuzja tylko go wzmocni, a po jej wyleczeniu dalej będzie prezentował znakomitą formę, która będzie potrzebna bardzo reprezentacji Polski w czerwcu, kiedy zagra na Euro 2020.

- Rozmawiałem z Robertem i jest zasmucony tą sytuacją. Trudno się temu dziwić, ponieważ znajdował się w świetnej formie i imponował skutecznością. Wielka szkoda, że nie będzie mógł teraz kontynuować swoich popisów. Najważniejsze jednak, że Lewandowskiemu nie stało się nic poważniejszego. Znając jego profesjonalizm, ciągłą chęć gry na najwyższym poziomie i strzelania goli, jestem przekonany, że Robert szybko do nas wróci i to w jeszcze lepszej dyspozycji. Mając na uwadze start reprezentacji Polski w finałach mistrzostw Europy 2020, jestem spokojny o to, że Lewandowski będzie w optymalnej formie - powiedział Jerzy Brzęczek na łamach portalu laczynaspilka.pl.

Lewandowski w aktualnym sezonie jest w niesamowitej formie. W 33 spotkaniach strzelił aż 39 goli we wszystkich rozgrywkach.

