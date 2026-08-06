Dogadali się! Oto gdzie ma grać Vinicius Junior

W ostatnich dniach gruchnęła wiadomość o tym, jakoby Vinicius Junior miał zamienić Real Madryt na Arsenal Londyn. Pierwsze doniesienia przekazane przez The Athletic podbił nie jako "AS", który przekazał, iż z otoczeniem piłkarza skontaktować miał się szkoleniowiec "Kanonierów" Mikel Arteta.

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"Arsenal robi wszystko, by pozyskać Viniciusa. Arteta przekazał Brazylijczykowi, jak wiele może wnieść i jak ważny byłby dla Arsenalu. Klub dąży do zrobienia kolejnego kroku i stania się liderem w Europie. Wizja Artety dotarła do Viniciusa. Zainteresowanie mistrzów Anglii jest realne i nie jest to kolejna z wielu letnich plotek"- pisał jeszcze nie dawno The Athletic.

Vinicius jednak zostanie w Realu?

Mistrzowie Anglii mieli zabezpieczyć na poczet sprowadzenia Brazylijczyka na Emirates Stadium kwotę 150 mln euro. Kontrakt piłkarza ważny jest do końca czerwca 2027 roku, a jego zarobki oscylują w okolicy kwoty 15 mln euro. Sam zawodnik oczekuje podniesienia honorarium do granicy 30 mln euro, natomiast "Królewscy" są w stanie zaproponować mu wynagrodzenie na poziomie 20 mln euro.

Według najnowszych doniesień przekazanych przez Ramona Alvarez de Mona Real jest bliski osiągnięcia porozumienia z 26-latkiem. Dziennikarz Radio Marca poinformował, iż rozmowy pomiędzy stronami miały przynieść zamierzony przez klub efekt, a przedłużenie kontraktu jest tylko kwestią postawienia "kropki nad i".

"Vinícius i Real Madryt osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu, które najpewniej będzie można wkrótce podpisać" - pisze na platformie "X.com".

Vinicius Junior trafił do Madrytu osiem lat temu. W 375 rozegranych spotkaniach zdobył 128 bramek i zanotował 100 asyst.

Real Madryt do rozgrywek La Liga przystąpi 22 sierpnia. Tego wieczoru podopieczni Jose Mourinho, który wraca na Bernabeu po 13 latach zmierzą się na wyjeździe z Espanyolem.