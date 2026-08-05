Liczby nie kłamią. Pod tym względem Lewandowski jest najlepszy w ostatnich 10 latach

Kapitan reprezentacji Polski po transferze tego lata do Chicago Fire trafił na peryferia wielkiej piłki. Nie zmienia to faktu, że przez wiele sezonów był na światowym topie. Dobitnie pokazują to suche liczby, ujęte w poszczególne tabele przez portal Squawka.

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Lewandowski przez 10 sezonów zdobył najwięcej goli

W swojej niezwykle bogatej karierze Robert Lewandowski grał w Zniczu Pruszków, Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i FC Barcelonie. W czerwcu 2026 roku podpisał kontrakt w Chicago Fire z amerykańskiej ligi MLS.

Niedawno, bo 1 sierpnia "Lewy" zdobył swoje pierwsze bramki w nowym zespole. Zrobił więc to, czego przez wiele lat od niego oczekiwano. Stopień wykonywania przez niego swojej podstawowej, boiskowej czynności najlepiej ukazują liczby. Uświadamiają przy tym, jak wielkim fenomenem w światowej piłce jest Robert Lewandowski.

Portal Squawka przygotował ciekawe statystyki. Liczby zebrano na podstawie danych z pięciu najlepszych lig: angielskiej Premier League, francuskiej Ligue 1, hiszpańskiej La Liga, niemieckiej Bundesligi oraz włoskiej Serie A. Wzięto pod uwagę aż 10 ostatnich sezonów. Co się okazało? Otóż Polak zdobył najwięcej goli!

Z 274 trafieniami jest liderem i wyprzedził drugiego Harry'ego Kane'a (262) o 12 bramek. Trzecie miejsce zajął Kylian Mbappe, który dla Monaco, PSG i Realu Madryt w tym czasie zdobył łącznie 246 goli. Dopiero piąte miejsce w tym zestawieniu zajął Lionel Messi ze 184 golami. Legendarny Argentyńczyk od lipca 2023 roku występuje w amerykańskim Interze Miami.

Lewandowski w trakcie analizowanego tu okresu był m.in. 5-krotnym królem strzelców Bundesligi oraz najskuteczniejszym zawodnikiem La Liga. W sezonie 2019/20 Polak wywalczył Ligę Mistrzów, mistrzostwo Niemiec oraz Puchar Niemiec, a na dokładkę był królem strzelców we wszystkich tych rozgrywkach. W kolejnej kampanii zaś pobił słynny rekord Gerda Muellera i zdobył 41 goli w niemieckiej lidze.

Ale to nie wszystko. Statystycy ze squawka.com obliczyli, że Robert Lewandowski najczęściej spośród wszystkich decydował się na strzały. Przez 10 sezonów wykonał ich aż 1257 i tym razem tylko o jeden wyprzedził Kane'a.

Nazwisko Polaka pojawia się także w trzeciej tabeli pod hasłem: "celne strzały". Kapitan naszej kadry w tym zestawieniu zajął trzecią lokatę z liczbą 559. Więcej zapisał na swoim koncie tylko Harry Kane (576) oraz lider Kylian Mbappe (598).