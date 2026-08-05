Legendarny szkoleniowiec na ratunek Holandii? Niedawno walczył z rakiem

Louis van Gaal od 2022 roku nie prowadził żadnego klubu. 74-latek walczył z nowotworem. Zdiagnozowano u niego raka prostaty w 2022 roku. Po długiej walce udało się go pokonać i teraz były szkoleniowiec m.in. FC Barcelony cieszy się bardzo dobrym zdrowiem.

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Ronald Koeman odszedł z reprezentacji Holandii po mundialu

To sprawiło, że zaproponował swoje usługi Holenderskiemu Związkowi Piłki Nożnej (KNVB). Holendrzy odpadli z tegorocznego mundialu w 1/16 finału. Oranje polegli z Marokańczykami po serii rzutów karnych. Od tamtej pory federacja wciąż nie podjęła decyzji dot. następcy Ronalda Koemana, który poinformował, że kończy pracę z reprezentacją ze skutkiem natychmiastowym.

"Minionej nocy podjąłem decyzję o zakończeniu mojej pracy w roli selekcjonera reprezentacji Holandii. Boli mnie, że moja przygoda z reprezentacją kończy się właśnie w taki sposób. Wszyscy marzyliśmy o mundialu, na którym zapisalibyśmy się w historii. Nie udało się. Nikt nie jest tym bardziej rozczarowany niż ja. Jako selekcjoner bierzesz za to odpowiedzialność. Zawsze ją czułem i zawsze będę czuł" - napisał.

Van Gaal na ratunek Holandii?

Holendrzy we wrześniu rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów, a wciąż nie mają selekcjonera. Tu wkracza Louis van Gaal, który jest otwarty na ofertę pracy w reprezentacji Holandii. 74-letni trener ujawnił to w wywiadzie dla Voetbal International.

"Zawsze chcę pomagać KNVB, tak jak chciałem to robić w Ajaxie. Z takim składem z pewnością istnieją możliwości. Myślę też, że Holandia ma potencjał, by zostać mistrzem Europy lub świata, ponieważ 95 procent kadry gra za granicą, często w dobrych klubach" - powiedział Van Gaal.

Szkoleniowiec zdradził, że do tej pory KNVB się z nim nie kontaktował. "Jedyne, co się dzieje, to, że w tej chwili nie mogą nikogo znaleźć, a potem znowu pojawia się moje nazwisko. Uważam to za coś niewiarygodnego" – kontynuuje.

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Głównym kandydatem na nowego selekcjonera reprezentacji Holandii ma być Michael Reiziger. Według doniesień ESPN, miał się on już spotkać z dyrektorami federacji Nigelem de Jongiem i Clarence'em Seedorfem. 53-latek ostatnio był selekcjonerem reprezentacji Holandii U-21. Wcześniej w latach 2019 - 2023 był asystentem w Ajaxie.