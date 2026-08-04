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Deco ruszył po nowego napastnika dla Barcelony. Przyłapali go na lotnisku

Trwa saga transferowa z udziałem Juliana Alvareza. Piłkarz, który nie błyszczał na mundialu, wciąż jest obiektem zainteresowania FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii tuż przed startem sezonu podjęli jeszcze jedną próbę sprowadzenia Argentyńczyka na Camp Nou.
Deco
https://www.youtube.com/watch?v=juQdTbD9xh4

Na nieco ponad tydzień przed rozpoczęciem sezonu 2026/27 w hiszpańskiej La Lidze wciąż nie jest znana przyszłość Juliana Alvareza. Argentyńczyk, który chciałby zamienić Atletico Madryt na FC Barcelonę, wciąż pozostaje piłkarzem stołecznego klubu. Kolejne próby sprowadzenia 26-latka na Camp Nou przez Joana Laportę kończyły się w ostatnim czasie fiaskiem.

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FC Barcelona walczy o Alvareza

Hiszpańskie media sportowe żyją tematem potencjalnych przenosin gwiazdora do Barcelony. Około godziny 21:30 tamtejsze media poinformowały, iż Deco oraz szef skautingu Joao Amaral przybyli do Madrytu, by spotkać się z agentem piłkarza Fernando Hidalgo.

W całej tej sprawie mono po ziemi stąpają włodarze Atletico, którzy nie chcą sprzedać swojego piłkarza, o czym informuje Carlos Monfort ze "Sportu". "Deco oraz João Amaral planują rychłe spotkanie z Fernando Hidalgo, agentem piłkarza, aby dalej opracowywać strategię operacji, która pozostaje głównym priorytetem dyrekcji sportowej. Do spotkania może dojść dziś lub jutro w Madrycie, w dyskretnym miejscu, z dala od zainteresowania mediów. W Barcelonie nie ukrywają, że operacja znajduje się obecnie w trudnym momencie. Stanowisko Atletico Madryt pozostaje zdecydowane: klub nie rozważa odejścia jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. Do tego dochodzą skomplikowane relacje instytucjonalne między oboma klubami, co również nie pomaga w odblokowaniu negocjacji o takiej skali" - przyznał dziennikarz cytowany przez "fcbarca.com".

Spotkanie Deco z agentem Alvareza

W jego ocenie Alvarez nadal pozostaje głównym celem transferowym "Blaugrany", z którego nikt w stolicy Katalonii ani myśli zrezygnować. "Mimo wszystko na Camp Nou nie zmieniło się przekonanie, że należy dalej walczyć o Argentyńczyka. Joan Laporta i Deco uważają Juliána za główny cel w kontekście wzmocnienia ataku i sądzą, że przed uznaniem operacji za niemożliwą do przeprowadzenia wciąż pozostają scenariusze, które należy przeanalizować. Właśnie dlatego spotkanie z Fernando Hidalgo posłuży do ponownego przejrzenia planu działania opracowanego przed kilkoma miesiącami oraz oceny kolejnych kroków" - dodał dziennikarz.

Smaczku sprawie dodaje fakt, iż jak uważa Carlos Monfort, władze klubu są przekonani, iż sam zawodnik wyraził chęć założenia koszulki "Barcy".

W letnim okienku transferowym atak Barcelony zasilili już m.in. Anthony Gordon oraz Karim Adeyemi. Jednakże Laporta i jego sztab nie zamierzają poprzestać na tych ruchach transferowych, szukając odpowiedniej alternatywy dla Roberta Lewandowskiego, który przeniósł się do Chicago Fire, występującego w MLS. Ponadto nie jest pewna przyszłość Ferrana Torresa, który łączony jest z przenosinami do PSG. Orędownikiem takiego ruchu transferowego zdaje się przede wszystkim Luis Enrique, trener zespołu z Paryża.

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