Malijczyk Habib Keita trafił do Europy w 2020 roku, kiedy został ściągnięty do akademii Olympique Lyon. Po wypożyczeniu do belgijskiego Kortrijk zmienił klub we Francji, trafiając do Clermont Foot. W barwach tej drużyny występował zarówno w Ligue 1, jak i na zapleczu francuskiej ekstraklasy. W zeszłym sezonie Keita zostały natomiast wypożyczony do tureckiego Kocaelisporu.

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Pomocnik o defensywnych inklinacjach wystąpił łącznie w 33 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jego dobra gra w sezonie 2025/26 sprawiła, że turecki klub postanowił wykupić piłkarza z Clermont za 700 tys. euro, oferując mu dwuletnią umowę. Okazuje się jednak, że szybko tego ruchu pożałowano.

Osobliwy powód nieobecności pomocnika

Keita opuścił bowiem zespół, a o osobliwym powodzie samowolki 24-latka poinformował portal onedio.com. Zacytowano słowa prezesa Kocaelisporu, Recepa Durula. "To, że Keita wyjechał z klubu bez pozwolenia, rzecz jasna nie jest rzeczą przyjemną. Można to nazwać chwilowym zaćmieniem umysłu. Z tego, co się mówi, zakochał się w pewnej dziewczynie i wyjechał właśnie dla niej. Poza tym nie chce już grać w Turcji" - stwierdził.

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Historia miłosna jest więc częścią problemu. Habib Keita zerwał zupełnie kontaktu z klubem. "Jego menedżerowie czasem odbierają telefony, czasem nie. Wszczęliśmy już niezbędne procedury prawne, jednak daliśmy mu nieco czasu. Mówi się, że kilka klubów się nim interesuje, ale nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej oferty transferowej" - przekazał Recep Durul.

Piłkarz kontruje. "Nie mogę pozwalać na szerzenie bzdur"

Piłkarz odpowiedział na te pogłoski za pomocą mediów społecznościowych. "Oszczerstwa nigdy nie uczyniły nikogo wartościowym. Uznali, że takie zachowanie nie może być złe, bo jestem uśmiechniętą i rozsądną osobą. Poznacie prawdę, choć na nią zawsze trzeba czekać dłużej, niż na kłamstwo. Nie mogę dłużej pozwalać na szerzenie takich bzdur. Moja uprzejmość nie powinna być oznaką słabości" - napisał na Instagramie.

W bieżącym okienku transferowym Kocaelispor opuściło dwóch piłkarzy dobrze znanych polskim kibicom. Darko Czurlinow, który zasłynął występami w Jagiellonii Białystok, podpisał już kontrakt z Pogonią Szczecin. Nowego klubu wciąż szuka Karol Linetty, korzystający z gościnności Lecha Poznań. W ich miejsce sprowadzony został m.in. Makana Baku, pamiętany z gry w Warcie Poznań i Legii Warszawa.