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Media: 93 mln euro na stole. Wielkie wzmocnienie Arsenalu

Bruno Guimaraes lada moment zmieni otoczenie. Brazylijczyk, który od 2022 roku występuje w Newcastle United, ma przenieść się do innego czołowego klubu z Premier League.
Bruno Guimaraes oraz Vinicius Jr, MŚ 2026
Fot. IMAGO/PressFocus

Angielska Premier League rozpocznie rywalizację w dniu 21 sierpnia, zaś kluby w niej występujące do ostatnich dni przed startem rywalizacji walczą o wzmocnienia w swoich zespołach.

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Bruno Guimaraes jedną nogą w Arsenalu

Nie inaczej jest w przypadku mistrzów Anglii - Arsenalu. Według doniesień Davida Ornsteina z The Athletic szeregi "Kanonierów" wzmocni Bruno Guimaraes. Brazylijski pomocnik ma trafić na Emirates Stadium z Newcastle za kwotę 80 mln funtów (około 93 mln euro).

Niewątpliwie Mikel Arteta będzie chciał wzmocnić szeregi swojego zespołu po odejściu znakomitego zmiennika, jakim był Leandro Trossard. Drużyna z Północnego Londynu będzie chciała powalczyć o obronę mistrzowskiego tytułu, a także o zdobycie upragnionego trofeum za triumf w Lidze Mistrzów. W minionych rozgrywkach Arsenal przegrał w finale Champions League po rzutach karnych z PSG.

Bruno Guimaraes trafił do Newcastle w styczniu 2022 roku za kwotę 50 mln euro z francuskiego Olympique Lyon. W barwach "Srok" rozegrał 195 spotkań, w których zdobył 31 bramek i zanotował 32 asysty.

W trakcie mundialu 28-latek zagrał od pierwszej minuty we wszystkich spotkaniach w barwach "Canarinhos". Pochodzący z Rio de Janeiro zawodnik zaliczył cztery asysty, żegnając się z mistrzostwami po porażce 1:2 z Norwegią w 1/8 finału.

"Kanonierzy" rozgrywki Premier League zainaugurują domowym starciem z Coventry, 21 sierpnia o godzinie 21:00. Wcześniej, bo 16 sierpnia "Kanonierów" czeka pojedynek o Tarczę Wspólnoty z Manchesterem City.

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