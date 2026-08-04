Media: Trump zdecydował ws. pomocy dla Infantino. Oto co zrobi

Sytuacja Gianniego Infantino przed nadchodzącymi wyborami w FIFA zrobiła się bardzo trudna. Po serii niefortunnych decyzji i chęci prywatyzacji mistrzostw świata, Szwajcar stoi w obliczu rosnącej presji, by zrezygnować ze stanowiska.

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Trump jednak pomoże Infantino? Zaskakujące informacje

Walijski Związek Piłki Nożnej oficjalnie wycofał swoje poparcie dla jego kandydatury w nadchodzących wyborach, a dziennikarze donoszą, że to dopiero początek, bo chcą to również zrobić Anglicy. W poniedziałek "New York Post" rozpisywał się, że szef FIFA szukał nawet pomocy u swojego największego sojusznika - Donalda Trumpa, ale ten... miał od niego nie odbierać telefonów.

Teraz nowe informacje przekazali dziennikarze "The Telegraph", według których prezydent USA zrobi "wszystko, co w jego mocy", by uratować Infantino. "Prezydent USA chce, by jego znajdujący się w trudnej sytuacji przyjaciel utrzymał się na stanowisku, podczas gdy nabiera tempa kampania mająca na celu usunięcie najpotężniejszego człowieka w świecie piłki nożnej" - pisze serwis.

Serwis przekazał, że wysoki rangą urzędnik administracji bliski obu stronom powiedział, że "prezydent polubił Infantino po tym, jak ten pomógł Stanom Zjednoczonym zorganizować 'najlepsze mistrzostwa świata w historii' i chciałby, aby ten utrzymał się na stanowisku" - relacjonuje "The Telegraph".

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"Infantino, który objął stanowisko w 2016 roku, wywarł wrażenie podczas ich pierwszego spotkania w sierpniu 2018 roku, przynosząc ze sobą czerwone i żółte kartki i żartując, że 'mogą się przydać' Trumpowi w kontaktach z prasą" - czytamy.

Od tamtej pory ich relacje miały już tylko się zacieśniać, co potwierdza m.in. wręczenie Trumpowi Pokojowej Nagrody FIFA, gdy ten nie otrzymał Pokojowego Nobla.

UEFA i Anglicy chcą obalić Infantino

Dziennikarze ustalili także, że obalić Gianniego Infantino najbardziej chce Angielska Federacja Piłki Nożnej. Według ich informacji mają "odgrywać znaczącą rolę w zakulisowych działaniach mających na celu odsunięcie Infantino od stanowiska prezesa FIFA" - napisano.

Ponadto UEFA, która ogłosiła, że jej 55 członków zbojkotuje międzynarodowe turnieje, jeśli Infantino zrealizuje ten plan prywatyzacji MŚ, ma zabiegać o poparcie Afryki i Azji, by obalić Infantino. "Co więcej, federacje z Maroka, Kataru, Sri Lanki i Libanu udzieliły mu poparcia. Afrykańska Konfederacja Piłki Nożnej nawet nie sprzeciwiła się planowi sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że przeanalizuje tę propozycję. Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej wprawdzie opowiedziała się przeciwko temu planowi, ale nie dołączyła do apeli o dymisję prezesa FIFA" - przypomniano.

"The Telegraph" podkreśla, że czas ma kluczowe znaczenie dla zbudowania koalicji przeciwko Infantino, ponieważ "przeprowadzenie głosowania nad wotum nieufności wymaga zawiadomienia z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem" - zakończono.