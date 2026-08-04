Media: Trump zdecydował ws. pomocy dla Infantino. Oto co zrobi

Sytuacja Gianniego Infantino przed nadchodzącymi wyborami w FIFA zrobiła się bardzo trudna. Po serii niefortunnych decyzji i chęci prywatyzacji mistrzostw świata, Szwajcar stoi w obliczu rosnącej presji, by zrezygnować ze stanowiska.
Walijski Związek Piłki Nożnej oficjalnie wycofał swoje poparcie dla jego kandydatury w nadchodzących wyborach, a dziennikarze donoszą, że to dopiero początek, bo chcą to również zrobić Anglicy. W poniedziałek "New York Post" rozpisywał się, że szef FIFA szukał nawet pomocy u swojego największego sojusznika - Donalda Trumpa, ale ten... miał od niego nie odbierać telefonów.
Teraz nowe informacje przekazali dziennikarze "The Telegraph", według których prezydent USA zrobi "wszystko, co w jego mocy", by uratować Infantino. "Prezydent USA chce, by jego znajdujący się w trudnej sytuacji przyjaciel utrzymał się na stanowisku, podczas gdy nabiera tempa kampania mająca na celu usunięcie najpotężniejszego człowieka w świecie piłki nożnej" - pisze serwis.
Serwis przekazał, że wysoki rangą urzędnik administracji bliski obu stronom powiedział, że "prezydent polubił Infantino po tym, jak ten pomógł Stanom Zjednoczonym zorganizować 'najlepsze mistrzostwa świata w historii' i chciałby, aby ten utrzymał się na stanowisku" - relacjonuje "The Telegraph".
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"Infantino, który objął stanowisko w 2016 roku, wywarł wrażenie podczas ich pierwszego spotkania w sierpniu 2018 roku, przynosząc ze sobą czerwone i żółte kartki i żartując, że 'mogą się przydać' Trumpowi w kontaktach z prasą" - czytamy.
Od tamtej pory ich relacje miały już tylko się zacieśniać, co potwierdza m.in. wręczenie Trumpowi Pokojowej Nagrody FIFA, gdy ten nie otrzymał Pokojowego Nobla.
Dziennikarze ustalili także, że obalić Gianniego Infantino najbardziej chce Angielska Federacja Piłki Nożnej. Według ich informacji mają "odgrywać znaczącą rolę w zakulisowych działaniach mających na celu odsunięcie Infantino od stanowiska prezesa FIFA" - napisano.
Ponadto UEFA, która ogłosiła, że jej 55 członków zbojkotuje międzynarodowe turnieje, jeśli Infantino zrealizuje ten plan prywatyzacji MŚ, ma zabiegać o poparcie Afryki i Azji, by obalić Infantino. "Co więcej, federacje z Maroka, Kataru, Sri Lanki i Libanu udzieliły mu poparcia. Afrykańska Konfederacja Piłki Nożnej nawet nie sprzeciwiła się planowi sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że przeanalizuje tę propozycję. Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej wprawdzie opowiedziała się przeciwko temu planowi, ale nie dołączyła do apeli o dymisję prezesa FIFA" - przypomniano.
"The Telegraph" podkreśla, że czas ma kluczowe znaczenie dla zbudowania koalicji przeciwko Infantino, ponieważ "przeprowadzenie głosowania nad wotum nieufności wymaga zawiadomienia z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem" - zakończono.