Jej reakcja na pierwszego gola Lewandowskiego to hit! "To był zaszczyt"

- Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość. Robert jest dynamiczny, inteligentny i sprytny. Dużo widzi i bardzo dobrze czyta grę. Co najważniejsze, w polu karnym jest absolutnie zabójczy. Miejmy nadzieję, że to początek i strzeli jeszcze więcej goli - tak na znakomity występ Lewandowskiego w spotkaniu przeciwko Charlotte FC (2:1) zareagował Gregg Berhalter. Trener Chicago Fire był pod wrażeniem umiejętności Polaka. Ale nie tylko on...

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Tak zareagowała na pierwszą bramkę Lewandowskiego. Nagranie stało się hitem

Trafieniami 37-letniego napastnika w niedzielną noc emocjonowała się również Jessica Charman. To ona komentowała dla Apple TV wspomniany mecz. To ona krzyczała: "Lewandowski! Witamy w MLS! Witamy na Soldier Field! Lewandowski przedstawił się Chicago Fire!", co słyszały miliony fanów oglądających transmisję.

Mnóstwo osób usłyszało jej komentarz także później, kiedy opublikowała jego fragment na Instagramie. Ba, zyskał on wielką popularność. Najczęściej posty publikowane przez Amerykankę gromadzą około 200, 300 bądź 400 polubień. A post z "Lewandowski!"? Na ten moment to już ponad 40 tysięcy serduszek.

"To był dla mnie zaszczyt"

Teraz do szansy komentowania pierwszych trafień polskiego napastnika w MLS odniosła się sama zainteresowana. "Ten post zyskał zdecydowanie więcej interakcji, niż kiedykolwiek mogłam się spodziewać" - zaczęła, po czym bezpośrednio odniosła się do meczu. "To naprawdę był dla mnie zaszczyt komentować ten historyczny moment. Ta praca to moje marzenie i jestem za nią wdzięczna" - ujawniła na InstaStory.

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Jessica Charman Screen z https://www.instagram.com/stories/jesstalksfootie/3955226126016365466/

Dla Charman był to jeden z najważniejszych momentów w zawodowej karierze. Do końca życia ten wieczór zapamięta na pewno Lewandowski, dla którego były to pierwsze trafienia w barwach Chicago Fire. - Za każdym razem, gdy trafiam do nowego klubu, czekam na pierwszego gola. Ważne jest dla mnie, by pokazać, że tu jestem, strzelić gola i wygrać mecz. Myślę, że to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i mnie - mówił nasz rodak.

Kolejny mecz rozegra 7 sierpnia, a rywalem będzie Necaxa. To spotkanie w ramach fazy grupowej Leagues Cup.