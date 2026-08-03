Zbliża się upadek Infantino. Efekt domina już ruszył. Czekamy na PZPN

W ostatnim czasie zaczęła zapadać się ziemia pod nogami Gianniego Infantino. Lawina krytyki spadła na niego po wręczeniu Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody FIFA, po szeregu kontrowersyjnych decyzji podczas tegorocznego mundialu oraz po chęci wyniesienia praw do mundialu z FIFA do prywatnej spółki, a następnie sprzedaży udziałów prywatnym inwestorom.

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Infantino traci poparcie. Pierwszy kraj się wycofał

Przeciwko temu ostatniemu pomysłowi sprzeciwili się przedstawiciele CONCACAF, UEFA i AFC, co znacznie osłabiło jego pozycję przed nadchodzącymi wyborami na prezydenta FIFA. Przypomnijmy, zaplanowano je na 18 marca 2027, a Szwajcar chciał postarać się o reelekcję.

Jednym z najważniejszych sojuszników Gianniego Infantino był Angielski Związek Piłki Nożnej (FA). Jednak to, co się ostatnio dzieje wokół futbolu sprawiło, że front się zmienił. Przełomowe informacje przekazał dziennikarz The Times, Martyn Ziegler, według którego Szwajcar miał stracić poparcie Anglików.

"Angielska federacja piłkarska wystosuje pismo do Infantino, w którym wycofała poprzedni list poparcia dla jego reelekcji." - napisał na portalu X Martyn Ziegler.

Anglicy nie są jedynymi przedstawicielami Wysp Brytyjskich, którym to się nie spodobało Walijski Związek Piłki Nożnej (FAW) poszedł o krok dalej i - jak informuje BBC - stał się pierwszym związkiem, który wycofał list poparcia dla kandydatury Gianniego Infantino w kolejnych wyborach prezydenckich.

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Media piszą, że Walijczycy potwierdzili "wycofanie poparcia dla kandydatury pana Gianniego Infantino na reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA na kadencję 2027–2031" - czytamy.

"Ostatnie niepowodzenia w zakresie dobrego zarządzania, procedur, przywództwa, wartości, zarządzania interesariuszami, komunikacji i zdrowego rozsądku doprowadziły nas do sytuacji, w której pan Infantino utracił zaufanie FAW i nie pozwolił mu pozostać u steru światowego futbolu. Niepostawienie na pierwszym miejscu interesów piłki nożnej jest porażką, której nie możemy zaakceptować" - poinformowano w komunikacie, cytowanym przez BBC.

Efekt domina zadziałał błyskawicznie. Serbia i Szwecja wycofały swoje poparcie dla Infantino

Sytuacja dla Infantino jest coraz gorsza z godziny na godzinę. W oficjalnym komunikacie swoje poparcie dla Szwajcara wycofał Serbski Związek Piłki Nożnej.

"Serbski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla Gianniego Infantino na nową kadencję prezesa FIFA. Przypominamy, że 25 maja br. udzieliliśmy panu Infantino pisemnego poparcia, ale po wnikliwej analizie wydarzeń, które poważnie zaszkodziły reputacji zarówno FIFA, jak i jej prezesa w minionym okresie, jest to jedyny logiczny i racjonalny krok. Serbski Związek Piłki Nożnej uważa, że przyszłość światowej piłki nożnej musi opierać się na przejrzystości, dialogu, wzajemnym szacunku i partnerstwie między wszystkimi konfederacjami i związkami krajowymi. Uważamy, że żadna decyzja o strategicznym znaczeniu dla przyszłości piłki nożnej nie powinna być podejmowana bez szerokiego konsensusu i otwartych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Serbski Związek Piłki Nożnej nadal zamierza współpracować z FIFA, UEFA i wszystkimi krajowymi stowarzyszeniami w celu rozwoju i udoskonalania piłki nożnej. Uważa jednak, że obecnie potrzebne jest nowe zaufanie, nowe podejście i przywództwo, które przyczynią się do odnowienia dialogu, jedności i wiarygodności międzynarodowych instytucji piłkarskich." - czytamy w komunikacie Serbskiego Związku Piłki Nożnej.

Niedługo po Serbach wypowiedział się też prezes szwedzkiej federacji. - Nie ufamy już dłużej przywództwu Gianniego - przekazał Simon Aestrom w komunikacie cytowanym przez "Aftonbladet".

Czekamy na ruch PZPN

Wciąż nie wiadomo jak w obecnej sytuacji zachowa się Polski Związek Piłki Nożnej. Wcześniej PZPN - podobnie jak przedstawiciele wszystkich pozostałych federacji zrzeszonych w UEFA - poparł bojkot rozgrywek FIFA, spowodowany dążeniami Infantino do sprzedaży części praw mistrzostw świata. Polska federacja póki co się nie wychyla i nie zajmuje jednoznacznego stanowiska.

Wcześniej pojawiały się informacje, że wszyscy członkowie UEFA, z wyjątkiem Niemiec, Rumunii i Norwegii, wyrazili poparcie dla obecnego prezydenta FIFA . Jednak teraz sytuacja uległa zmianie i jeżeli Infantino czegoś nie wymyśli, może spodziewać się klęski w zbliżających się wyborach.