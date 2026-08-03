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Czarne chmury nad Infantino. Stracił kluczowego sojusznika

Gianni Infantino zamierza walczyć o kolejną kadencję w roli prezydenta FIFA. Sytuacja Szwajcara robi się jednak coraz bardziej napięta. Duże oburzenie wywołała próba sprzedaży praw do mistrzostw świata prywatnym inwestorom. Wszystko wskazuje na to, że Infantino stracił jednego z kluczowych sojuszników w piłkarskich strukturach.
Gianni Infantino
Fot. REUTERS/Benoit Tessier

Ostatnie miesiące nie są najlepsze dla Gianniego Infantino. Fatalne decyzję uwidocznione w szczególności podczas mistrzostw świata coraz mocniej osłabiają pozycję Szwajcara. Wielkie oburzenie wywołała chęć wyniesienia praw do mundialu z FIFA do prywatnej spółki, a następnie sprzedaży udziałów prywatnym inwestorom. 

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Działanie Infantino coraz mocniej jednoczy jego przeciwników, co stanowi dla Szwajcara gigantyczny problem. 18 marca 2027 odbędą się wybory na prezydenta FIFA, w których Infantino planuje wziąć udział. 

Infantino stracił poparcie Anglików 

Wcześniej jednym z najważniejszych sojuszników Gianniego Infantino był Angielski Związek Piłki Nożnej (FA). Przełomowe informacje przekazał dziennikarz The Times, Martyn Ziegler, według którego Szwajcar miał stracić poparcie Anglików. 

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"Angielska federacja piłkarska wystosuje pismo do Infantino, w którym wycofała poprzedni list poparcia dla jego reelekcji." - pisze na portalu X Martyn Ziegler. 

Wciąż nie ma konkretnego przeciwnika dla Infantino 

Przeciwnicy Szwajcara wciąż szukają kandydata, który mógłby realnie zagrozić Gianniemu Infantino w przyszłorocznych wyborach. UEFA widziała w takiej roli szefa PSG, Nassera Al-Khelaifiego. Właściciel Paryżan nie jest jednak zainteresowany pełnieniem tej funkcji. W medialnych spekulacjach pojawiała się również dość sensacyjnie brzmiąca kandydatura Dariusza Mioduskiego. 

Gianni Infantino rządzi FIFA od 26 lutego 2016 roku. Zastąpił na tym stanowisku Seppa Blattera, obecnie jest w trakcie trzeciej kadencji. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza generalnego UEFA oraz dyrektora wykonawczego UEFA. 

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