Super Mecz łączy piłkę nożną z pomocą potrzebującym - organizatorzy wspierają Fundację Cancer Fighters

Międzynarodowa skala i wymiar CSR

Super Mecz to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Pojedynek legendarnego angielskiego Manchesteru United z włoskim gigantem AC Milan przyciągnie na trybuny Tarczyński Arena Wrocław dziesiątki tysięcy kibiców z całego świata oraz miliony widzów przed telewizorami. Wydarzenie ma jednak głębszy, odpowiedzialny społecznie wymiar (CSR) – udowadnia, że sport na najwyższym poziomie potrafi być platformą do niesienia realnej pomocy i solidarności.

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Na murawie wrocławskiego stadionu zobaczymy nie tylko zawodników obu drużyn, ale również Ambasadorów akcji – Podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W sobotę 15 sierpnia przed rozpoczęciem meczu przedstawiciele Fundacji oraz żołnierze Wojska Polskiego wspólnie wyniosą Puchar Super Meczu. To symbol odwagi, determinacji oraz hołd dla osób, które każdego dnia podejmują nierówną walkę i nieustannie dążą do zwycięstwa. Wydarzenie podkreśla, że sport może być czymś więcej niż rywalizacją – może też służyć wspólnemu wsparciu i budowaniu społecznej wrażliwości.

"Każdy mecz ma swój ostatni gwizdek. Pomoc nie powinna go usłyszeć. Jeśli po tym spotkaniu do drużyny Cancer Fighters dołączą kolejne osoby, będzie to zwycięstwo, które zostanie z nami znacznie dłużej niż wynik na stadionowym telebimie" — Marek Kopyść, prezes Fundacji Cancer Fighters.

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Pomoc nie kończy się tam, gdzie kończy się dzieciństwo

Dorośli pacjenci często walczą na kilku płaszczyznach jednocześnie. Oprócz leczenia pojawiają się rachunki, kredyty, koszty utrzymania domu, codzienne wyzwania oraz troski związane z rodziną – a rzeczywistość nie zwalnia, nawet jeśli ktoś usłyszy diagnozę. Dlatego Fundacja i organizatorzy akcji podkreślają jednoznacznie: pomoc nie kończy się tam, gdzie kończy się dzieciństwo.

W piłce decyduje drużyna – tak samo jest tutaj. Każda wpłata dokłada coś do wspólnego celu: dla jednych będzie to możliwość kontynuowania leczenia, dla innych zakup leków, rehabilitacja, konsultacje specjalistyczne, dojazdy do szpitala czy wsparcie psychologiczne. Niekiedy to właśnie taka pomoc pozwala skupić się na tym, co w danym momencie najważniejsze – walce o zdrowie.

„Piłka nożna ma niezwykłą moc – potrafi jednoczyć ludzi. Dlatego tegoroczny Super Mecz to nie tylko sportowe emocje związane ze spotkaniem Manchesteru United i AC Milan, ale także wyjątkowa inicjatywa o wymiarze społecznym, realizowana we współpracy z Fundacją Cancer Fighters" — Tomasz Rachwał, organizator i pomysłodawca Super Meczu.

Dołącz do Drużyny Wojowników!

Pierwsza połowa pokazała siłę wspólnego działania. Teraz przed nami druga. Dołącz do zbiórki i wesprzyj młodych dorosłych oraz dorosłych Wojowników Fundacji Cancer Fighters – pokażmy, że w tej drużynie jest miejsce dla każdego, kto mierzy się z chorobą nowotworową.

? Link do zbiórki: https://pomagam.cancerfighters.pl/wyzwania/druga-polowa-pomocy-super-mecz-2026-manchaster-united-vs-ac-milan/

O Super Meczu:

Super Mecz to jedno z największych corocznych wydarzeń piłkarskich w tej części Europy, sprowadzające na polskie stadiony czołowe kluby świata. To prestiżowe widowisko łączy światowy poziom sportowy z promocją wartości FAIR PLAY, integracją środowiska kibicowskiego oraz zaangażowaniem w kluczowe projekty społeczno-dobroczynne (CSR).

O Fundacji Cancer Fighters:

Fundacja Cancer Fighters od lat wspiera osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. Organizacja buduje motywację do walki, finansuje diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz sprzęt medyczny. Udowadnia, że diagnoza to nie wyrok, a pacjenci stają się pełnymi determinacji Wojownikami.