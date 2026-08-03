Vozinha przywitany jak światowe gwiazdy. Szaleństwo

Przed mundialem kariera Vozinhii nie wyróżniała się niczym. Dopiero w wieku 26-ciu lat opuścił Republikę Zielonego Przylądka, a jego pierwszym w karierze klubem w Europie było mołdawskie Zimbru Kiszyniów. Potem grał m.in. na Cyprze, na Słowacji, a powołany do kadry na mundial został po sezonie w drugoligowym portugalskim Chaves. Jego kadra awansowała na mistrzostwa świata po raz pierwszy w historii i jak się później okazało, to on najwięcej na tym zyskał.

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Znali go nieliczni. Teraz ma dziesiątki milionów obserwujących

Kabowerdeńczycy ogólnie jako jedyny debiutant wyszli z grupy, a w 1/16 finału doprowadzili do dogrywki z broniącą tytułu Argentyną (przegrali ostatecznie 2:3). Nie byłoby to możliwe bez Vozinhii. Zasłynął przede wszystkim w meczu z Hiszpanią w grupie, który jego zespół zremisował 0:0 głównie dzięki jego paradom. Po tamtym spotkaniu ruszyła lawina ogromnej popularności. Obecnie Vozinha ma niespełna 30 mln obserwujących na Instagramie. To np. prawie trzykrotność populacji Portugalii. Kapitalna postawa zaowocowała też bardzo ciekawym transferem. Golkiper trafił do Colo-Colo, czyli do 34-krotnego mistrza Chile. Zagra tam m.in. ze znanym z Barcelony i Juventusu Arturo Vidalem.

Szaleństwo godne Ronaldo. Vozinha przybył do nowego klubu

Media społecznościowe obiegły nagrania z dnia przylotu Vozinhii do Chile. To było po prostu niesamowite. Już na lotnisku pojawiło się mnóstwo fanów, którzy przywitali 40-latka, jakby to był Leo Messi czy Erling Haaland. Tłum szalał jeszcze przed jego przybyciem, a gdy Vozinha pojawił się na miejscu, ekstaza tylko przybrała na sile.

Kabowerdeński bramkarz od razu dołącza do walki o najwyższą stawkę. Colo-Colo po siedemnastu kolejkach ligi chilijskiej jest zdecydowanym liderem. Prowadzi z przewagą aż dwunastu punktów nad Universidad De Chile. Okazję do debiutu 40-latek będzie miał w niedzielę 9 sierpnia, gdy jego zespół zagra na wyjeździe z ostatnim w tabeli Unionem La Calera.