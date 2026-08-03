L'Equipe wskazał sensacyjnego faworyta do Złotej Piłki. Nawet nie grał na mundialu

Zdobycie Złotej Piłki było zarezerwowane dla piłkarzy grających w Europie. Tak się przynajmniej wydawało. Niedawno organizatorzy potwierdzili, że ta prestiżowa nagroda nie ma żadnych ograniczeń geograficznych. "Tak, jest całkowicie możliwe zdobycie Złotej Piłki bez gry w europejskim klubie" - poinformowani organizatorzy, cytowani przez sports.yahoo.com. Oznacza to, że piłkarze nie grający na Starym Kontynencie, tacy jak Lionel Messi, który gra w MLS w Interze Miami, czy Cristiano Ronaldo z Saudi Pro League, mogą jeszcze zawalczyć o tę statuetkę.

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Szokująca kandydatura na laureata Złotej Piłki

Po występie na mundialu Leo Messi stał się jednym głównych faworytów do sięgnięcia po Złotą Piłkę, czego nie można powiedzieć o Portugalczyku. Argentyńczyk poprowadził swoją reprezentację do finału MŚ, ale polegli oni z Hiszpania. W związku z tym częściej będzie wymieniało się Hiszpanów, takich jak Lamine Yamal czy Rodri, w kontekście tej nagrody. W ścisłym gronie faworytów zapewne znajduje się także Ousmane Dembele, który był motorem napędowym Francji, a wraz z PSG - sięgnął po drugą z rzędu Ligę Mistrzów, czy Kylian Mbappe - król strzelców mundialu.

Jednak innego zdania jest... francuski dziennik L'Equipe, który zaskoczył dziś rano okładką swojego nowego dziennika. Dziennik wskazał na... zawodnika, który nie grał nawet na mistrzostwach świata. Mowa o... Gruzinie - Chwiczy Kwaracchelii, czyli jednym z najlepszych piłkarzy PSG w poprzednim sezonie. To on poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w Lidze Mistrzów i francuskiej Ligue 1.

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W zeszłym sezonie Ligi Mistrzów strzelił 10 goli i zaliczył siedem asyst w 16 meczach, a w lidze francuskiej zanotował osiem trafień i dołożył do tego cztery asysty. Serwis klix.ba zauważa, że organizatorem Złotej Piłki jest France Football, czyli spółka... "należąca do tego samego właściciela co L'equipe, która faworyzuje Kwaracchelię w tym wyścigu" - czytamy.

O tym, kto zostanie laureatem Złotej Piłki dowiemy się 26 października 2026 r.