Brazylijski piłkarz ofiarą strasznej zbrodni. Miał zginąć przez pomyłkę

Nie żyje 15-letni piłkarz brazylijskiego Sao Paulo FC, Micael Leandro da Silva. Do tragicznego zdarzenia miało dojść w sobotę, w dzielnicy Pontal da Barra w Maceio. Nastolatek został postrzelony podczas gry w meczu sparingowym.
Sao Paulo FC poinformowało o śmierci młodego piłkarza w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
"Klub Piłkarski Sao Paulo z ogromnym smutkiem opłakuje śmierć Micaela Leandro da Silvy, która nastąpiła w tę sobotę, 1 sierpnia 2026 roku, w Maceio (AL). Zawodnik miał 15 lat. Micael dołączył do drużyny Tricolore w drugiej połowie ubiegłego roku i pozostał w klubie do kwietnia tego roku. Zawodnik reprezentował barwy klubów U-14 i U-15 w Cotia i zdobył Puchar Świata U-15 w 2026 roku. Klub Piłkarski São Paulo składa wyrazy solidarności rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym czasie głębokiego żalu." - czytamy w komunikacie klubu, zamieszczonym na portalu X.
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Sprawę skomentowała lokalna policja. Według informacji brazylijskich funkcjonariuszy nastolatek prawdopodobnie został zamordowany przez pomyłkę. Miał być przypadkową ofiarą działań jednej z frakcji powiązanej z handlem narkotykami.
Micael Leandro da Silva występował w zespołach Sao Paulo U14 i U15. Do tego według informacji zamieszczonych w oświadczeniu był członkiem kadry, która zdobyła tytuł Copa Fictor U15 w 2026 r.