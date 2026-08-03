Za Lionelem Messi kapitalny w jego wykonaniu mundial 2026. Argentyńczyk pokazał, że nawet w wieku 39-ciu lat nadal jest piłkarzem na kosmicznym poziomie. Strzelił osiem goli, zanotował cztery asysty i doprowadził swoją reprezentację do drugiego finału z rzędu. W nim zawiódł, ponownie jak cała Argentyna, która po żenującej grze przegrała po dogrywce z Hiszpanią 0:1. Co oczywiście nie zmienia faktu, że całościowo był na tym turnieju wybitny.

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Messi na mundialu już pewnie nie zagra

Pytanie brzmi "co dalej?", bo nawet tak genialny piłkarz nie oszuka wieku. Trudno sobie wyobrazić, by Messi miał zagrać na mundialu w 2030 roku, w trakcie którego skończy 43 lata. Gdyby jeszcze był takim maniakiem dbania o siebie jak Cristiano Ronaldo, to może coś takiego byłoby godne uwierzenia. Jednak akurat pod tym kątem do Portugalczyka ani Messi, ani nikt inny podjazdu nie ma. Wielu kibiców zaczęło się zastanawiać, czy Argentyńczyk już po tegorocznym mundialu nie zrezygnuje z dalszej gry w reprezentacji, na rzecz skupienia się już w pełni na ostatnich latach kariery klubowej.

Koniec kariery w reprezentacji? Doniesienia mówią o czymś innym

Sam zawodnik po przegrany finale nie chciał dawać żadnych wiążących deklaracji ani na "tak", ani na "nie". Teraz jednak argentyńscy fani otrzymali optymistyczne doniesienia. Dziennikarz Fran Casaretto twierdzi, że źródła bliskie Messiemu są przekonane, iż legendarny piłkarz nie ma zamiaru kończyć z kadrą narodową już teraz. Jego celem jest zagrać jeszcze na Copa America 2028 i potem dopiero pożegnać się z reprezentacją.

Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się. Na razie Messi koncentruje się na grze dla Interu Miami. Wrócił już do akcji po mundialu, wchodząc z ławki w zremisowanym 2:2 meczu ligowym z Columbus Crew.