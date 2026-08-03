Real Madryt reaguje na działania Infantino. "To jest niedopuszczalne"

Gianni Infantino, prezes FIFA zapowiedział po zakończeniu mistrzostw świata, że organizacja zamierza sprzedać udziały w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom. To spotkało się z ogromnymi protestami. UEFA zainicjowała te działania i zapowiedziała bojkot wszystkich rozgrywek tworzonych przez UEFA, jeżeli ta idea zostanie zrealizowana. Poza UEFA wniosek został ostro skrytykowany przez federacje z Ameryki Północnej (CONCACAF) i Azji (AFC). To wielka porażka Infantino, który teraz traci grunt pod nogami, a poparcie dla niego wydatnie spada.

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Real Madryt reaguje na ostatnie działania Infantino. "To jest niedopuszczalne"

Real Madryt wydał oświadczenie, w którym jasno wyraził swój sprzeciw ws. ostatnich działań FIFA. Wycofanie się z decyzji o sprzedaży udziałów klub przyjął "z zadowoleniem".

"Wierzymy, że to dobra wiadomość dla piłki nożnej, jej instytucji, a przede wszystkim dla milionów fanów naszego ukochanego sportu. Pragniemy wyrazić wdzięczność UEFA, konfederacjom i wszystkim instytucjom, które stanowczo i odpowiedzialnie sprzeciwiły się temu projektowi. Ich jedność i poczucie obowiązku ochroniły futbol w kluczowym momencie. Kluby stanowią fundament, na którym zbudowana jest międzynarodowa piłka nożna i mistrzostwa świata" - czytamy w komunikacie.

Real sprzeciwia się sprzedaży udziałów, a także porównuje tę sytuację do rodzimego podwórka, gdzie władze ligi hiszpańskiej podpisały umowę z CVC Capital Partners na kwotę dwóch miliardów euro w zamian za osiem proc. przychodów z działalności komercyjnej i technologicznej oraz jedenaście proc. z praw audiowizualnych.

"Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom sprzedaży przyszłych przychodów komercyjnych z rozgrywek bez ponoszenia związanych z tym kosztów i ryzyka. Każda inicjatywa, która ma na celu przywłaszczenie sobie przyszłych przychodów bez wzięcia na siebie odpowiedzialności, jest niedopuszczalna. To ta sama zasada, którą Real konsekwentnie podtrzymuje na szczeblu krajowym. Zastawienie na pół wieku przychodów należących do klubów, stanowi precedens, którego piłka nożna nie może powtórzyć" - dodają Hiszpanie.

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Boniek pisze wprost ws. działań Infantino. "Posunął się za daleko"

Infantino słusznie zbiera teraz ogromną krytykę ze strony różnych federacji. "Prezydent FIFA działał jednostronnie, nieprzejrzyście i ostatecznie nieodpowiedzialnie, nie działając w najlepszym interesie piłki nożnej. Ten krok ze strony FIFA był nieunikniony. Próba otwarcia rozgrywek FIFA dla prywatnych inwestorów zakończyła się spektakularną porażką" - komentował Bernd Neuendorf, prezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej.

"Wygląda na to, że Gianni Infantino posunął się za daleko. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Być atakowanym nawet przez swoich najbliższych współpracowników brzmi fatalnie. Będziemy świadkami pięknej batalii. Mam nadzieję, że na końcu zwycięży piłka nożna" - napisał Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, na portalu X.