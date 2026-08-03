Pokazali nagranie z szatni Chicago Fire. Oto co zrobił Lewandowski

Robert Lewandowski już zaczął strzelać w barwach Chicago Fire. W ostatnim spotkaniu przeciwko Charlotte FC Polak zdobył dublet i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 2:1. "Przybyła supergwiazda. W sobotni wieczór Lewandowski przedstawił się nowym kibicom w Chicago i zrobił to w wielkim stylu", "Chicago świętuje galowy występ Lewandowskiego. W końcu dotarł do Major League Soccer", "Chyba możemy mówić o przełamaniu" - tak opisywano na świecie wyczyn 37-latka.

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Opublikowano nagranie z szatni Chicago Fire. Tak zachował się Lewandowski

Dzięki tym dwóm trafieniom "Lewy" stał się czwartym piłkarzem w historii Chicago Fire, który w debiucie na domowym stadionie trafił do siatki aż dwukrotnie. Dokonał tego również m.in. Tomasz Frankowski.

Teraz klub w serwisie X zamieścił nagranie z szatni, gdzie po meczu trener Gregg Berhalter zaczął przemawiać po zwycięstwie. - Każda podróż wymaga pierwszego kroku. Postrzegam to jako nasz pierwszy krok - zaczął. Cały czas trzymał w dłoni piłkę, którą później wręczył jednemu z piłkarzy.

- Ta piłka trafia do bohatera meczu. Strzelił dla nas dwa gole, ale przede wszystkim ten gol tuż po tym, jak straciliśmy bramkę, miał ogromne znaczenie. To właśnie wtedy nadaliśmy ton grze. Świetne wykończenie, dwa wspaniałe gole, Robercie, gratulacje - oświadczył, po czym cała szatnia zaczęła klaskać.

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Szatnia domagała się przemówienia, więc Robert Lewandowski też wygłosił kilka słów do całej drużyny. - Myślałem, że piłkę dostaje się po hat-tricku - zaczął, śmiejąc się.

- Ale przede wszystkim, panowie, wielkie dzięki. To był mój pierwszy mecz w Chicago, naprawdę to doceniam. Myślę, że jeśli będziemy grać tak jak dzisiaj - nawet jeśli pewne rzeczy możemy jeszcze poprawić - to sądzę, że wygramy jeszcze wiele meczów i na koniec będziemy na szczycie. Także jedziemy dalej i wielkie dzięki! - zaznaczył.

Kolejny mecz ekipa Roberta Lewandowskiego rozegra w Leagues Cup z meksykańską Necaxą. To spotkanie zaplanowano na piątek, 7 sierpnia o godz. 2:30 czasu polskiego.