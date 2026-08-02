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Młody Polak bohaterem swojego klubu! Była 91. minuta

MSK Żylina nie ma za sobą najlepszego tygodnia. Słowacki klub mimo wygranej w pierwszym meczu z GKS-em Katowice ostatecznie musiał pożegnać się z Ligą Konferencji. Drużyna Pavola Stano przegrała rewanż aż 1:3. W obu tych meczach zagrał Fabian Bzdyl - 18-letni Polak, były piłkarz Cracovii. Teraz młodzieżowy reprezentant Polski zapewnił swojej drużynie trzy punkty!
Bzdyl
Screenshot TT

Żylina w pierwszym meczu z GKS-em Katowice była dużo lepsza. Polski klub miał szczęście, że nie przegrał większą różnicą bramek (1:2). Tylko że Słowacy nie poradzili sobie w Katowicach, gdzie GKS był już dużo lepszy i ostatecznie wygrał aż 3:1. Tyle wystarczyło, żeby awansować do kolejnej rundy kwalifikacyjnej, gdzie polski klub zagra z Hapoelem Tel Awiw.

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Polak rozstrzygnął mecz! Gol w 91. minucie

Słowacy mogą w całości skupić się już na grze w lidze. W pierwszym meczu zremisowali z FK Kosice po szalonym meczu 4:4. W niedzielę Żylina mierzyła się na wyjeździe z MFK Zemplin Michalovce. I wszystko wskazywało, że mecz zespołu Pavola Stano znów zakończy się remisem - tym razem po dużo nudniejszym, bezbramkowym spotkaniu.

I wtedy do akcji wkroczył Fabian Bzdyl! Młodzieżowy reprezentant Polski w 91. minucie zdecydował się na uderzenie z okolic 15. metra i przymierzył idealnie, w samo okienko bramki. Golkiper zespołu gospodarzy nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję.

Dla Polaka jest to pierwsze trafienie w tym sezonie. Od razu zapewniło ono Żylinie trzy punkty. Kibice słowackiego klubu na pewno liczą na więcej podobnych bramek. Żylina obecnie zajmuje 5. miejsce w tabeli. W kolejnej kolejce zagra z wiceliderem - MFK Skalicą. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia.

W poprzednim sezonie Żylina była czwartą drużyną ligi słowackiej, zdobyła też Puchar Słowacji. W obu tych sukcesach Bzdyl miał swój udział. Polak rozegrał łącznie 22 mecze, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.

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