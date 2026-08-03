Zdobywca Nagrody Puskasa został magazynierem. Oto prawdziwy powód

Kibice Premier League z pewnością znakomicie pamiętają Erika Lamelę. Argentyński skrzydłowy spędził w Tottenhamie aż osiem lat, rozgrywając dla Spurs przeszło 250 spotkań. To właśnie dla stołecznej drużyny zdobył bramkę nagrodzoną Nagrodą Puskasa. W derbowym meczu z Arsenalem w 2021 roku pokonał Bernda Leno po cudownym strzale raboną. Później Lamela występował też w Sevilli, z którą zdobył Ligę Europy - jedyne trofeum w jego karierze.
Karierze, którą wyhamowały poważne problemy zdrowotne. W sierpniu 2025 roku, mając zaledwie 33 lata, zawiesił buty na kołku. - Po udanych operacjach [w sezonie 2016/17 - przyp. red] dali mi cztery lata kariery. Powiedziano mi, że mój stan będzie z czasem się pogarszał. Dzięki wielu poświęceniom, godzinom spędzonym z fizjoterapeutami, wzmacnianiem się na siłowni oraz niekończącej się serii zastrzyków i zabiegów, udało mi się grać dwa razy dłużej - opowiedział.
Koniec profesjonalnych występów nie oznaczał jednak rozstania z piłką. Lamela dołączył do sztabu szkoleniowego Matiasa Almeydy w jednym ze swoich poprzednich klubów - Sevilli. Argentyński trener jednak został zwolniony w marcu, a od niedawna prowadzi meksykańskie Monterrey.
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W ślad za Almeydą podążył Lamela. 34-latek jednak nie może oficjalnie pełnić żadnej roli w sztabie szkoleniowym. Dlaczego? Jak wyjaśniono w portalu sportbible.com, były piłkarz bierze już udział w odpowiednich kursach, ale nie posiada jeszcze wymaganych w rozgrywkach Ligi MX licencji trenerskich.
Działacze Monterrey wpadli jednak na bardzo sprytny plan. Postanowili bowiem zarejestrować Erika Lamelę jako członka sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie strojów piłkarzy. 34-latek oficjalnie pełni więc funkcję magazyniera drużyny. Dzięki temu 25-krotny reprezentant Argentyny może przebywać na ławce trenerskiej podczas meczów.
Po pierwszych trzech meczach nowego sezonu Monterrey ma na koncie sześć punktów i zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Ligi MX. Po raz ostatni kibice tego klubu mogli cieszyć się z wygranej w ligowych rozgrywkach w 2019 roku, kiedy to Monterrey zwyciężyło w turnieju otwarcia.