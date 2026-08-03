Zdobywca Nagrody Puskasa został magazynierem. Oto prawdziwy powód

Kibice Premier League z pewnością znakomicie pamiętają Erika Lamelę. Argentyński skrzydłowy spędził w Tottenhamie aż osiem lat, rozgrywając dla Spurs przeszło 250 spotkań. To właśnie dla stołecznej drużyny zdobył bramkę nagrodzoną Nagrodą Puskasa. W derbowym meczu z Arsenalem w 2021 roku pokonał Bernda Leno po cudownym strzale raboną. Później Lamela występował też w Sevilli, z którą zdobył Ligę Europy - jedyne trofeum w jego karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Karierze, którą wyhamowały poważne problemy zdrowotne. W sierpniu 2025 roku, mając zaledwie 33 lata, zawiesił buty na kołku. - Po udanych operacjach [w sezonie 2016/17 - przyp. red] dali mi cztery lata kariery. Powiedziano mi, że mój stan będzie z czasem się pogarszał. Dzięki wielu poświęceniom, godzinom spędzonym z fizjoterapeutami, wzmacnianiem się na siłowni oraz niekończącej się serii zastrzyków i zabiegów, udało mi się grać dwa razy dłużej - opowiedział.

Problemy Erika Lameli na start kariery trenerskiej

Koniec profesjonalnych występów nie oznaczał jednak rozstania z piłką. Lamela dołączył do sztabu szkoleniowego Matiasa Almeydy w jednym ze swoich poprzednich klubów - Sevilli. Argentyński trener jednak został zwolniony w marcu, a od niedawna prowadzi meksykańskie Monterrey.

Zobacz też: Żadnych złudzeń ws. Lewandowskiego. "To dlatego zostanie pominięty"

W ślad za Almeydą podążył Lamela. 34-latek jednak nie może oficjalnie pełnić żadnej roli w sztabie szkoleniowym. Dlaczego? Jak wyjaśniono w portalu sportbible.com, były piłkarz bierze już udział w odpowiednich kursach, ale nie posiada jeszcze wymaganych w rozgrywkach Ligi MX licencji trenerskich.

Tak Meksykanie obchodzą ligowe przepisy

Działacze Monterrey wpadli jednak na bardzo sprytny plan. Postanowili bowiem zarejestrować Erika Lamelę jako członka sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie strojów piłkarzy. 34-latek oficjalnie pełni więc funkcję magazyniera drużyny. Dzięki temu 25-krotny reprezentant Argentyny może przebywać na ławce trenerskiej podczas meczów.

Po pierwszych trzech meczach nowego sezonu Monterrey ma na koncie sześć punktów i zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Ligi MX. Po raz ostatni kibice tego klubu mogli cieszyć się z wygranej w ligowych rozgrywkach w 2019 roku, kiedy to Monterrey zwyciężyło w turnieju otwarcia.