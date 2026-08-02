Alarm ws. Bednarka. Tyle ma pauzować. Porto jest wściekłe

Piłkarze FC Porto mają już jedno trofeum w sezonie 2026/2027. W sobotę w Superpucharze Portugalii wygrali z drugoligowym SCU Torreense 1:0. Jedynego gola zdobył Victor Froholdt. W meczu wystąpiło dwóch reprezentantów Polski - Jakub Kiwior zagrał całe spotkanie, a Jan Bednarek opuścił boisko z powodu kontuzji już po 45 minutach. Okazało się, że doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie. Polski obrońca jeszcze przed meczem narzekał na fatalny stan boiska. "Sam Bednarek w mediach społecznościowych - na swoim profilu na Instagramie opublikował wymowne zdjęcie w relacji. Napisał ironicznie "good pitch" (ang. dobre boisko), nawiązując do fatalnego stanu murawy stadionu w Coimbrze" - pisał Filip Macuda ze Sport.pl.

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Portugalskie media piszą, że Jan Bednarek będzie pauzował prawdopodobnie około dwa tygodnie. Władze FC Porto zdecydowały się również na złożenie formalnej skargi do Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej w sprawie fatalnego stanu murawy w Coimbrze.

"Według informacji O Jogo, klub rozważa również możliwości prawne ubiegania się o odszkodowanie, biorąc pod uwagę, że kontuzja Bednarka, która zmusi go do pauzy przez około dwa tygodnie, została spowodowana właśnie złym stanem murawy. Rada miasta Coimbra rozważała wymianę tej murawy w przyszłym miesiącu" - czytamy w portugalskim dzienniku "O Jogo".

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FC Porto zainauguruje rozgrywki ligi portugalskiej 9 sierpnia. Tego dnia rywalem mistrzów Portugalii będzie Alverca. Wszystko wskazuje na to, że w tym meczu zagra tylko dwóch Polaków: Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.