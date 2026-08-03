Polak robi furorę w nowym klubie. Są pod wrażeniem

Takich początków w nowym klubie życzy sobie każdy piłkarz! Wiktor Nowak w debiucie zdobył dwie bramki dla Slavii Praga w wygranym 5:1 meczu z FC Slovacko. W kolejnym spotkaniu Polak znów trafił do siatki i przyczynił się do wygranej 4:0 z Banikiem Ostrawa.

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Świetny początek Nowaka w nowym klubie. Jest chwalony

Kibice Slavii po tak dobrym początku sezonu mogą być zadowoleni ze swojej drużyny. Mistrzowie Czech po pierwszych dwóch meczach są liderem tabeli. Zadowoleni ze swojej postawy są też sami piłkarze. - Kluczem był bardzo dobry początek. Zadecydowały nasza skuteczność i zdecydowanie. Muszę pochwalić chłopaków za głód gry, z jakim wyszli na boisko. To jest coś, co nas wyróżnia i mam nadzieję, że nadal będzie nas wyróżniać. Chylę przed nimi czoła - mówił po meczu z Banikiem Michal Sadilek, cytowany przez weszlo.com.

Czech ocenił też Wiktora Nowaka. - Muszę powiedzieć, że to piłkarz, z którym gra mi się naprawdę bardzo dobrze. Również jako człowiek jest świetny. Pracuje na sto procent zarówno na treningach, jak i w meczach. Doskonale się rozumiemy, więc gra z nim sprawia mi dużą przyjemność - podkreślił.

Brat Michala Sadilka - Lukas - jest piłkarzem Górnika Zabrze. Wiktor Nowak też był zawodnikiem tego zespołu, do Slavii trafił właśnie z Górnika, w którym nie zdążył zagrać nawet jednego meczu. Reprezentant Czech liczy na to, że Zabrzanom dobrze pójdzie w eliminacjach do europejskich pucharów. - Siedzimy obok siebie w szatni, więc Górnik jest jednym z naszych głównych tematów, gdy gra swoje mecze. Oczywiście życzyliśmy im awansu, ale niestety się nie udało. Mogli zagrać z Twente, gdzie kiedyś występowałem, ale to również nie dojdzie do skutku. To trochę pechowy tydzień dla nas, bo chcieliśmy zobaczyć nasze drużyny rywalizujące ze sobą. Mam jednak nadzieję, że Górnik awansuje do europejskich pucharów i jesienią będzie jeszcze grał w Europie - powiedział.

Zabrzanie wciąż mogą zagrać w Lidze Europy. W III fazie kwalifikacyjnej do tych rozgrywek Górnik zagra z Ferencvarosem. Pierwszy mecz odbędzie się już w środę 5 sierpnia o godzinie 20:15. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.