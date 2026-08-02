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Zwrot ws. transferu Salaha. "Zaawansowane negocjacje"

Mohamed Salah jednak trafi do Turcji? Po fiasku z transferem do Besiktasu, po Egipcjanina zgłosił się kolejny klub. Działacze zaproponowali mu sowite wynagrodzenie, a ostateczna decyzja ma zapaść na dniach. W tej drużynie Salah miałby szanse nie tylko walczyć o mistrzostwo Super Lig, ale i o europejskie puchary.
Mohamed Salah
Fot. REUTERS/Carlos Barria

- Nasz prezydent bardzo trafnie wskazał moment, w którym trzeba przerwać negocjacje. Nie zmienił stanowiska. Nie wybrał populistycznego rozwiązania, a zamiast tego podjął realistyczną decyzję i na ten moment wycofał się z negocjacji. Sprawa Mohameda Salaha jest na razie zawieszona - ujawnił Ondor Ozon, dyrektor sportowy Besiktasu. Egipcjanin był już dogadany z klubem ze Stambułu, ale na ostatniej prostej transfer upadł. Mimo wszystko piłkarz może trafić do Turcji!

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Trabzonspor walczy o Mohameda Salaha. "Klub jest bliski osiągnięcia pełnego porozumienia"

Jak donosi Santi Aouna z Foot Mercato, inny klub z Super Lig zgłosił się po Salaha. Postanowił wykorzystać sytuację i skusić Egipcjanina. O jakiej drużynie mowa? "Trabzonspor jest bliski przejęcia transakcji z Mohamedem Salahem. Klub jest bliski osiągnięcia pełnego porozumienia z zawodnikiem po wejściu w zaawansowane negocjacje z jego agentem" - przekazał dziennikarz na X.

Trabzonspor to trzecia drużyna minionego sezonu. W tej kampanii jej celem będzie nie tylko walka o mistrzostwo kraju, ale i w europejskich pucharach. Rywalizację rozpocznie od eliminacji do Ligi Europy. Salah może być tym brakującym ogniwem, które poprowadzi drużynę do sukcesów.

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Tyle Salah może zarobić w Turcji

Jak donosi Yagiz Sabuncuoglu, Turkowie starają się skusić piłkarza nie tylko ambitnym projektem, ale i... pieniędzmi. Oferują mu dwuletni kontrakt z roczną pensją 17 mln euro. Jeśli zaakceptowałby warunki, wówczas stałby się drugim najlepiej opłacanym po Viktorze Osimhenie piłkarzem w Super Lig. 

"Lokalne media podają, że były as Liverpoolu pozytywnie odniósł się do zaproponowanego projektu i wynagrodzenia, ale ostateczną odpowiedź poda dopiero po konsultacji z rodziną" - przekazał kurir.rs. O tym, czy Salah ostatecznie trafi do Turcji, przekonamy się wkrótce. Od lipca jest wolnym agentem. Zakończył wówczas dziewięcioletnią przygodę z Liverpoolem, w którym zdobył m.in. dwa mistrzostwa Anglii i trofeum Ligi Mistrzów. Dla klubu z Anfield rozegrał niemal 450 spotkań. 

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