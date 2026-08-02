Boniek wprost o Infantino. "Posunął się za daleko. To brzmi fatalnie"

Gianni Infantino jest w ogniu krytyki już od kilku tygodni. Opinię publiczną mocno wzburzyła m.in. jego decyzja o zawieszeniu czerwonej kartki Folarinowi Balogunowi, dzięki czemu ten mógł wystąpić przeciwko Belgii na MŚ 2026. Ewidentnie wpływ na Szwajcara miał wówczas Donald Trump. Jeśli ktoś sądził, że nie da się bardziej rozzłościć środowiska piłkarskiego, był w błędzie. Szef FIFA podjął wyzwanie, planując sprzedaż udziałów w mistrzostwach świata prywatnym podmiotom. Ta idea wzburzyła szczególnie UEFA. Sprzeciw wobec pomysłu Infantino wyraziło też wiele europejskich federacji.

REKLAMA

Zobacz wideo KIEDYŚ RZĄDZIŁY TU GANGI, TERAZ FIFA ROBI MUNDIAL. MIESZKAŃCY MAJĄ DOŚĆ

Zbigniew Boniek mówi o Infantino. Ostro

- Prezydent FIFA działał jednostronnie, nieprzejrzyście i ostatecznie nieodpowiedzialnie, nie działając w najlepszym interesie piłki nożnej - grzmiał Bernd Neuendorf, prezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Jego zdanie podzieliły m.in. angielska, norweska czy holenderska federacja.

Teraz głos w sprawie zabrał Zbigniew Boniek. Mu także nie przypadł do gustu pomysł prezydenta FIFA. "Wygląda na to, że Gianni Infantino posunął się za daleko. Zobaczmy, jak sobie poradzi" - pisał były prezes PZPN na wstępie. "Być atakowanym nawet przez swoich najbliższych współpracowników brzmi fatalnie" - stwierdził wprost. "Będziemy świadkami pięknej batalii… Mam nadzieję, że na końcu zwycięży piłka nożna……" - puentował.

Zobacz też: FC Porto wydało komunikat. Chodzi o Bednarka.

Europa odwraca się od szefa FIFA

Co teraz zrobi Infantino? Wydaje się, że mimo licznych afer nie zamierza rezygnować z kandydowania na prezydenta FIFA w nadchodzących wyborach. UEFA, a także europejskie federacje chcą jednak zrobić wszystko, by Szwajcar tego stanowiska nie utrzymał. Ich zdaniem potrzeba zmian.