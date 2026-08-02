Włosi piszą wprost o Zielińskim po meczu z Manchesterem City

Inter Mediolan zakończył poprzedni sezon z mistrzostwem i Pucharem Włoch. Zespół Cristiana Chivu przechodzi pewną rewolucję przed startem nowych rozgrywek. Z klubu odszedł m.in. Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan de Vrij czy Denzel Dumfries. Do tej pory Inter sprowadził trzech nowych piłkarzy - Aleksandara Stankovicia z Club Brugge, Ivana Provedela z Lazio oraz Johna Stonesa z Manchesteru City. W sobotę Inter wygrał w sparingu z Manchesterem City. Piotr Zieliński pojawił się na boisku na początku drugiej połowy, zmieniając Henrikha Mkhitaryana.

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Włosi nie pochwalili Zielińskiego. "Był całkowicie przygwożdżony"

Mimo że Zieliński wykorzystał rzut karny w serii jedenastek, to nie został najwyżej oceniony przez włoskich dziennikarzy. Najlepsze noty otrzymywali m.in. Aleksandar Stanković czy Benjamin Pavard - Francuz strzelił gola na 1:1 w 20. minucie.

"Oczywiście, gdy Inter był całkowicie przygwożdżony, to miał trudności z kontrolowaniem piłki bez wsparcia kolegów z drużyny" - zauważa serwis fcinter1908.it. "Pozostał uwięziony w sieciach obrońców City i nie potrafił się z nich wyrwać" - dodaje passioneinter.com.

"Najpierw Polak był półskrzydłowym (z wł. mezz'ala), a potem kreatorem. Nie jest jednak w szczytowej formie i widać to wyraźnie" - odnotowuje dziennik "La Gazzetta dello Sport". Zieliński otrzymywał noty 5,5-6 w skali 1-10. Wcześniej Zieliński zagrał 45 minut w sparingu między Interem a niemieckim Karlsruhe (2:1), gdzie dwa gole strzelił Andy Diouf.

Zieliński nadal ma być gwiazdą. "Nie uważają mnie za żadne odkrycie"

Zieliński ma za sobą bardzo udany sezon, gdzie bardzo regularnie występował w wyjściowym składzie Interu. - Myślę, że ci, którzy mnie znają, nie uważają mnie za żadne odkrycie albo rewelację. Cieszę się, że mogłem pokazać, na co mnie stać, czułem się dobrze i omijały mnie kontuzje. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć, że zdobyliśmy dublet - tłumaczył Zieliński po finale Pucharu Włoch, w którym Inter wygrał 2:0 z Lazio.

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Włoskie media przewidują, że Zieliński pozostanie członkiem wyjściowego składu Interu. Najpewniej dojdzie do niewielkich zmian w składzie środka pola tego zespołu, ponieważ z Interem ma się rozstać Davide Frattesi. Na razie nie ma jednak żadnych konkretnych ofert za Włocha. Najprawdopodobniej jego następcą zostanie Curtis Jones, za którego Liverpool żąda ponad 40 mln euro. Poza tym Mkhitaryan przedłużył kontrakt z Interem do końca przyszłego sezonu.

Inter rozpocznie nowy sezon ligi włoskiej od spotkania z Monzą, a więc jednym z beniaminków, które odbędzie się 22 sierpnia o godz. 18:30.