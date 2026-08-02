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Lewandowski przeszedł do historii. Kibice czekali na to 18 lat

Wystarczyło jedno spotkanie, by Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii Chicago Fire. Takim wyczynem jak ten, którym 37-latek popisał się w meczu z Charlotte FC, może pochwalić się tylko trzech innych piłkarzy. W tym gronie jest jeszcze jeden Polak.
Robert Lewandowski
Kamil Krzaczynski / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

"Przybyła supergwiazda. W sobotni wieczór Lewandowski przedstawił się nowym kibicom w Chicago i zrobił to w wielkim stylu", "Chicago świętuje galowy występ Lewandowskiego. W końcu dotarł do Major League Soccer", "Chyba możemy mówić o przełamaniu" - pisały światowe media po znakomitym występie 37-letniego napastnika. W debiucie na Soldier Field strzelił aż dwa gole, które zadecydowały o wyniku spotkania z Charlotte FC (2:1).

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Kapitalny występ Roberta Lewandowskiego. Polak dołączył do elity

"Lewandowski po raz pierwszy dla Chicago Fire. Teraz gole polecą jak keczup?" - zastanawiał się Michał Pol na X. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale jedno jest pewne - napastnik już zapisał się w historii klubu. 

Lewandowski został czwartym piłkarzem w historii Chicago Fire, który w debiucie na domowym stadionie trafił do siatki aż dwukrotnie. Co ciekawe, w tym gronie znajduje się inny Polak i to od 18 lat! Mowa o Tomaszu Frankowskim. 3 kwietnia 2008 roku strzelił dwa gole przeciwko New England Revolution (4:0), mimo że na murawie przebywał ledwie 45 minut. Były to jedyne bramki, które udało mu się zdobyć w barwach amerykańskiej ekipy. 

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A kto jeszcze jest w tym gronie, oprócz Polaków? Jako pierwszy dwa trafienia w domowym debiucie dla Chicago Fire zdobył Frank Klopas. Doszło do tego w 1998 roku przeciwko Tampa Bay (2:0). Sześć lat później wyczyn powtórzył Andy Herron, co ciekawe, również przeciwko New England Revolution (2:0). 

Lewandowski przemówił po kapitalnym meczu na Soldier Field

Teraz pozostaje nam czekać na kolejne trafienia Lewandowskiego. Czy będzie regularnie pokonywał bramkarzy? O to może być trudno, bo jakość podań kolegów z szatni nie jest na najwyższym poziomie. Mimo wszystko kibice liczą na grad goli w wykonaniu Polaka. - Myślę, że nie licząc pierwszych kilkunastu minut, mieliśmy kontrolę nad meczem i próbowaliśmy strzelić gola. Oczywiście musimy się starać grać lepiej, ale myślę, że sposób w jaki gramy, jest naprawdę dobry - mówił Lewandowski po pierwszym zwycięstwie w barwach Chicago Fire.

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