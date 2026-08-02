Tak wyglądało powitanie Lewandowskiego. Sceny na stadionie Chicago Fire

- Ten transfer to wielkie ryzyko. Do tej pory w FC Barcelonie Polakowi kreowano wiele okazji do zdobycia gola. W Fire tak nie będzie - zapowiadała Katarzyna Przepiórka w rozmowie z WP SportoweFakty. I faktycznie, w pierwszych dwóch meczach Robert Lewandowski miał gigantyczne problemy, by znaleźć drogę do siatki. Ostatecznie jej nie znalazł. Dopiero pierwszy występ przed społecznością w Chicago zakończył posuchę strzelecką.

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Niedzielna noc była dla Lewandowskiego pierwszą okazją na grę na stadionie Chicago Fire. Po raz pierwszy mógł oficjalnie przywitać się z fanami. Ci nie zawiedli. Na stadionie pojawił się tłum, który dosłownie eksplodował, gdy spiker wyczytał nazwisko 37-letniego napastnika. Wszystko zarejestrowały kamery.

Najpierw spiker wymienił najważniejsze osiągnięcia Lewandowskiego. Już wtedy na trybunach panowała wrzawa, a piłkarz wychodzący na murawę, machał do kibiców. Najgłośniej zrobiło się jednak po słowach: "Numer '9', Robert Lewandowski!". Organizatorzy sprawili, że ta chwila była jeszcze bardziej wyjątkowa - ze specjalnych punktów wystrzeliły płomienie.

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Lewandowski odwdzięczył się za wsparcie

Przy takim dopingu Polak musiał strzelić gola. I zrobił to. Ba, zrobił to dwukrotnie. Po raz pierwszy piłkę w siatce umieścił w 20. minucie. Wówczas wyrównał stan rywalizacji z Charlotte FC na 1:1. Z kolei w 68. minucie trafił po raz drugi. I jak się okazało, ta bramka zadecydowała o wyniku spotkania. Chicago Fire odniosło pierwsze zwycięstwo z Lewandowskim w składzie.

- Dla mnie był to bardzo ważny dzień. Nie tylko dla mnie, dla całego zespołu, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, których nie wygraliśmy. Dziś to było ważne, żebyśmy zyskali trochę pewności siebie przed kolejnym meczem - mówił napastnik po meczu.