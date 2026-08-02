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Media na całym świecie piszą o dublecie Lewandowskiego

Robert Lewandowski zagrał pierwszy świetny mecz w Ameryce. Polak w swoim debiucie przed chicagowską publicznością zdobył dwie bramki i zapewnił zwycięstwo Chicago Fire w starciu z Charlotte FC. Zachwycone jego występem są też światowe media.
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Kamil Krzaczynski / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Do tej pory Robert Lewandowski w Ameryce nie zachwycał. Polski napastnik nie strzelił żadnej bramki w pierwszych dwóch meczach, a Chicago Fire przegrało je po kiepskiej grze - 2:3 z Interem Miami oraz 1:3 z New York City. Krajowe media już powoli zaczęły panikować, co dalej z Lewandowskim - czemu dziwili się eksperci z USA.

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Lewandowski bohaterem Chicago Fire! Tak podsumowano jego występ

Dziś jednak wszyscy będą mieli powody do zachwytów. Lewandowski zagrał fantastyczne spotkanie w nocy z soboty na niedzielę i strzelił jedyne dwa gole Chicago Fire w tym meczu. To dzięki jego trafieniom gospodarze wygrali z Charlotte FC. I obie te bramki były pokazem kunsztu Polaka, zwłaszcza strzał sprzed pola karnego, który dał drużynie Gregga Berhaltera remis 1:1.

A jak jego występ podsumowały zagraniczne media? "Dwa gole Lewandowskiego pomagają Chicago pokonać Charlotte" - pisze krótko rosyjski championat.com. "Lewandowski strzela dwa gole w debiucie u siebie, w tym zwycięskiego. Chicago Fire rozegrało swój pierwszy mecz u siebie od ponad dwóch miesięcy" - odnotowuje amerykański Fox Sports.

"Lewandowski zachwycił w wymarzonym debiucie w Chicago Fire. Przybyła supergwiazda. W sobotni wieczór Lewandowski przedstawił się nowym kibicom w Chicago i zrobił to w wielkim stylu. W drugiej połowie polska legenda pokazała klasę, która uczyniła go jednym z najlepszych napastników na świecie w ciągu ostatnich dwóch dekad" - czytamy na oficjalnej stronie MLS.

"Chicago świętuje galowy występ Lewandowskiego. Lewandowski w końcu dotarł do Major League Soccer. Polski gwiazdor strzelił dwa gole w swoim debiucie na własnym stadionie dla swojego nowego klubu" - odnotowuje sport.de. "Po transferze z Barcelony Lewandowski strzelił swoje pierwsze gole w MLS, dając Chicago Fire zwycięstwo 2:1 nad Charlotte FC" - komentuje portal sport1.de.

Po wygranej 2:1 nad Charlotte, Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej z 29 punktami. Strata zespołu Gregga Berhaltera do prowadzącego Nashville SC wynosi aż jedenaście punktów. Warto zaznaczyć, że siedem najlepszych zespołów z Konferencji Zachodniej i Wschodniej ma zapewniony awans do 1/8 finału play-offów MLS.

Teraz Chicago Fire weźmie udział w turnieju Leagues Cup, w którym występują zespoły z USA, Kanady i Meksyku. Tam zespół Lewandowskiego zagra w fazie grupowej z Necaxą (07.08, godz. 02:30), Santos Laguną (10.08, godz. 02:00) i Cruz Azul (14.08, godz. 03:00). W zeszłym roku ten turniej wygrało Seattle Sounders, pokonując 3:0 w finale Inter Miami.

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