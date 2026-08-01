UEFA nie odpuści Infantino. Oto, co planują. "Przyszłość pod znakiem zapytania"

Gianni Infantino zdaje się tracić grunt pod nogami. Jego pomysł sprzedaży prywatyzacji mundialu spotkał się z olbrzymim sprzeciwem piłkarskiego świata. Czy to początek końca kontrowersyjnego szefa FIFA? Jak informuje jeden z brytyjskich dziennikarzy - zwłaszcza w UEFA są bardzo niezadowoleni z postawy Szwajcara. Zapowiadają radykalne kroki.

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Problemy Infantino. Mają już dość

"Przyszłość Gianniego Infantino stoi pod poważnym znakiem zapytania, gdy UEFA mobilizuje plany wycofania poparcia dla prezydenta FIFA. Mogę ujawnić że Aleksander Čeferin chce, aby wszystkie federacje UEFA, które złożyły pisemne poparcie na rzecz Infantino, w tym angielska FA, natychmiast wycofały swoje listy" - poinformował na swoim profilu X Ben Jacobs z TalkSport.

Według dziennikarza ponad 40 stowarzyszeń członkowskich UEFA poparło Infantino. Kto mógłby zastąpić Infantino i zostać popartym przez UEFA? Jak czytamy w grę wchodzą dwie kandydatury: Victor Montagliani oraz Nasser Al-Khelaifi, który jest popierany, choć nie chce kandydować.

"Oczekuje się, że Ceferin i Al-Khelaifi wypowiedzą się więcej na ten temat w Salzburgu podczas Superpucharu. Insajderzy UEFA, a także niektórzy z sojuszników samego Infantino, powiedzieli nam również, że sekretarz generalny Mattias Grandstrom mógłby odegrać rolę w jakimkolwiek przekazaniu obowiązków, gdyby Infantino natychmiast odszedł. UEFA i FIFA odmówiły komentarza, gdy zostali poproszeni o opinię" - dodał Jacobs.

Czas pokaże, czy Gianni Infantino utrzyma fotel prezydenta FIFA. Światową federacją kieruje od 10 lat. Na stanowisku zastąpił swojego rodaka, równie kontrowersyjnego Seppa Blattera.