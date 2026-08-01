Borussia Dortmund złożyła ofertę za 18-letniego reprezentanta Polski!

"Najbardziej charyzmatyczny z obrońców, występ z bramką, ma to, czego brak Bednarkowi, imponujące podania po trawie na 40-50 metrów" - tak o Kacprze Potulskim po czerwcowym meczu Polska - Nigeria (2:2) pisał Andrzej Niedzielan. Były reprezentant kraju był zachwycony postawą 18-letniego defensora, który solidny występ okrasił golem. Bramkę zdobył też przeciwko Bayernowi Monachium (2:2) w grudniu ubiegłego roku. Właśnie wtedy usłyszała o nim cała Europa, a oczy gigantów zwróciły się w jego stronę. Czy wkrótce dojdzie do transferu?

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Borussia Dortmund złożyła ofertę za Kacpra Potulskiego. Błyskawiczna odmowa

"Według Sky Sport, Bayer Leverkusen i Newcastle United są teraz szczególnie zainteresowane defensywnym specjalistą, który niedawno zmienił agencję. Odbyło się już pierwsze spotkanie z przedstawicielami Leverkusen" - pisali już w czerwcu niemieccy dziennikarze. Do finalizacji transferu nie doszło. Jeszcze większe zainteresowanie wykazała za to Borussia Dortmund, bo wysłała oficjalną ofertę. Co na nią FSV Mainz 05?

"Oferta Borussii Dortmund w wysokości 20 mln euro za środkowego obrońcę Kacpra Potulskiego została natychmiast odrzucona przez obecnego pracodawcę Polaka" - przekazał Ekrem Konur na X. Ośmiokrotny mistrz Niemiec zaproponował nawet więcej niż sugerowana przez Transfermarkt wartość piłkarza (18 mln euro). Mimo to Mainz na te warunki przystawać nie zamierza. Może chce więcej zarobić na Potulskim, a może po prostu chce go zatrzymać, zdając sobie sprawę, jak wielkim wzmocnieniem będzie dla drużyny w nadchodzącym sezonie.

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Lista zainteresowanych rośnie

Najpewniej ofert za Potulskiego spłynie jeszcze więcej. Konur doniósł, że defensorem interesują się same wielkie marki. "Bayern Monachium, Bayer Leverkusen, AC Milan, Inter Mediolan i kluby Premier League również monitorują sytuację" - czytamy. Pozostaje czekać na propozycje. Czy któraś skusi FSV Mainz? Niektóre media sugerują, że niemiecki klub usatysfakcjonować może oferta jedynie w granicach 40 mln euro.

A przypomnijmy, jeszcze kilka miesięcy temu Potulski grał w rezerwach i trener nie był aż tak chętny na danie mu szans w Bundeslidze. - Apeluję do Bo Henriksena o odwagę! Kto zbudował Grudę i Nebela? No właśnie on! Może i na początku stracilibyśmy z Potulskim w składzie parę goli więcej, ale on i jego młodzi koledzy wnieśliby do drużyny fizyczność, której nam dzisiaj bardzo brakuje - apelował burmistrz Moguncji Nino Haase. W końcu Polak dostał szansę i z pewnością szkoleniowiec nie żałuje wyboru.