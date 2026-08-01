Kolejny trener odchodzi z kadry po mundialu. To już dwudziesty

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej z dobrej strony pokazała się na mistrzostwach świata 2026. W grupie wygrała z Ekwadorem (1:0) i Curacao (2:0) oraz przegrała z Niemcami (1:2) po golu straconym w 94. minucie. Natomiast w 1/16 finału postawiła się Norwegii i poniosła porażkę 1:2, tracąc decydującą bramkę w 86. minucie. Mimo to w drużynie narodowej dojdzie do kluczowej zmiany.
Z posady selekcjonera zrezygnował Emerse Fae, który nie przedłużył umowy obowiązującej do końca lipca - o takim scenariuszu poinformował w piątek 31 lipca francuski "L'Equipe". Choć na razie nie było oficjalnego potwierdzenia, to w sobotę te informacje potwierdził dziennikarz Fabrizio Romano.
Fae był architektem ostatnich sukcesów iworyjskiej kadry. Nie tylko pierwszego od 12 lat awansu na mundial, lecz także triumfu w Pucharze Narodów Afryki 2023. Tamten triumf został osiągnięty w niesamowitych okolicznościach - jako gospodarz WKS przegrał drugi i trzeci mecz grupowy (na koniec 0:4 z Gwineą Równikową) i jako ostatni (czwarty) zespół z tabeli trzecich miejsc wszedł do 1/8 finału.
W fazie grupowej Iworyjczyków prowadził Jean-Louis Gasset, który przed fazą pucharową został zastąpiony przez Fae. Ten podołał znakomicie, a jego zespół najpierw wyeliminował broniący tytułu Senegal (1:1, 5-4 w karnych), potem Mali (2:1 po dogrywce), a następnie DR Konga (1:0) i Nigerię (2:1).
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Ogółem 42-latek poprowadził reprezentację WKS-u w 36 meczach, z których 24 wygrał, pięć zremisował i siedem przegrał (bilans bramek 65-26). Zanim został pierwszym trenerem, był asystentem (maj 2022 - styczeń 2024) oraz równocześnie selekcjonerem kadry U-23 (cztery mecze w okresie maj 2022 - luty 2024). Wcześniej pracował w rezerwach Clermont i drużynach młodzieżowych Nicei. We Francji, gdzie się urodził, spędził też prawie całą piłkarską karierę. Grał w: Nantes (2003-2007), Reading (2007/08) oraz Nicei (2008-2012). Na szczeblach młodzieżowych (do U-21) reprezentował Francję, ale na poziomie seniorskim Wybrzeże Kości Słoniowej (42 występy, po jednym golu i asyście).
Emerse Fae jest już 20. selekcjonerem, który zakończył pracę z uczestnikiem mistrzostw świata 2026, licząc od początku turnieju. Tak samo było w przypadku m.in. Didiera Deschampsa (Francja), Rudiego Garcii (Belgia), Ronalda Koemana (Holandia), Juliana Nagelsmanna (Niemcy) czy Javiera Aguirre (Meksyk), natomiast osobliwy jest przypadek Tunezji, gdzie w trakcie turnieju posadę stracił Sabri Lamouchi, a potem błyskawicznie odszedł jego następca Herve Renard. Przypomnijmy, że w turnieju wzięło udział 48 zespołów.